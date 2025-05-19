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وفاة عدّاء شاب في ماراثون بروكلين

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وفاة عدّاء شاب في ماراثون بروكلين
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رياضات متنوعة

2025-05-19 | 00:38
وفاة عدّاء شاب في ماراثون بروكلين

كان رجلا يبلغ من العمر 31 عاماً

توفي عداء يوم السبت أثناء مشاركته في نصف ماراثون بروكلين (نيويورك)، حيث قال الرئيس التنفيذي للسباق (New York Road Runners) روب سيميلكيير "بقلب حزين نؤكد وفاة أحد المشاركين في سباق اليوم".
ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، نقلا عن مصادر الشرطة، ان المتوفى تشارلز روجرز، كان رجلا يبلغ من العمر 31 عاماً، ويشارك لأول مرة في هذا السباق الذي يبلغ طوله 21 كيلومتراً، وقد عانى من مشكلة طبية.
وأضافت الصحيفة أن روجرز عولج على الفور من قبل فرق الطوارئ التي أجرت تقنيات الإنعاش ونقلته إلى مستشفى محلي لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.



وفاة عدّاء شاب في ماراثون بروكلين

رياضة

رياضات متنوعة

ماراثون بروكلين

تشارلز روجرز

روب سيميلكيير

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