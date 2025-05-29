الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

يبلغ من العمر 18 عاما وهو اختفى لأكثر من أسبوع

أعلن نادي كوزباس-2 الروسي عن وفاة لاعبه الشاب سيرغي بافلوف، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، بعد اختفائه لأكثر من أسبوع.

وجاء في بيان رسمي عبر قناة النادي على تليغرام "نتقدم بأحر التعازي لأسرة اللاعب وأحبائه"، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، وتحديدا في 7 أيار - مايو، بأن الشرطة ومتطوعين كانوا يواصلون البحث عن بافلوف منذ اختفائه يوم 28 نيسان - أبريل، حين شوهد آخر مرة على جسر كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.

وتم الإعلان أمس الأربعاء، عن العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم، وهو الذي شارك هذا الموسم في دوري الشباب الروسي للكرة الطائرة ضمن صفوف كوزباس-2، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الثامن.

ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته غير معلومة حتى اللحظة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الواقعة التي هزت الوسط الرياضي الروسي.





