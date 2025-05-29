الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-05-29 | 02:46
الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

يبلغ من العمر 18 عاما وهو اختفى لأكثر من أسبوع

أعلن نادي كوزباس-2 الروسي عن وفاة لاعبه الشاب سيرغي بافلوف، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، بعد اختفائه لأكثر من أسبوع.
وجاء في بيان رسمي عبر قناة النادي على تليغرام "نتقدم بأحر التعازي لأسرة اللاعب وأحبائه"، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، وتحديدا في 7 أيار - مايو، بأن الشرطة ومتطوعين كانوا يواصلون البحث عن بافلوف منذ اختفائه يوم 28 نيسان - أبريل، حين شوهد آخر مرة على جسر كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.
وتم الإعلان أمس الأربعاء، عن العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم، وهو الذي شارك هذا الموسم في دوري الشباب الروسي للكرة الطائرة ضمن صفوف كوزباس-2، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الثامن.
ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته غير معلومة حتى اللحظة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الواقعة التي هزت الوسط الرياضي الروسي.


الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

رياضة

رياضات متنوعة

كوزباس-2

سيرغي بافلوف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب
وزيرة الشباب والرياضة أعلنت عودة الحياة الى المدينة الرياضية وديربي لبنان برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب
02:58

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

بدأت رياضة تصادمية مثيرة للجدل في اكتساب شهرة

02:58

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

بدأت رياضة تصادمية مثيرة للجدل في اكتساب شهرة

وزيرة الشباب والرياضة أعلنت عودة الحياة الى المدينة الرياضية وديربي لبنان برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة
2025-05-21

وزيرة الشباب والرياضة أعلنت عودة الحياة الى المدينة الرياضية وديربي لبنان برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة

اعادة الحياة إلى المدينة الرياضية بعد تأهيل الأرضية العشبية في ملعب كرة القدم وملعب كرة السلة والمرافق الأساسية

2025-05-21

وزيرة الشباب والرياضة أعلنت عودة الحياة الى المدينة الرياضية وديربي لبنان برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة

اعادة الحياة إلى المدينة الرياضية بعد تأهيل الأرضية العشبية في ملعب كرة القدم وملعب كرة السلة والمرافق الأساسية

فيديو - مالك الحزين يرتقي رأس التمساح في مشهد فيروسي
2025-05-20

فيديو - مالك الحزين يرتقي رأس التمساح في مشهد فيروسي

واحدة من أكثر المقاطع الفيروسية مشاركة في الأيام الأخيرة

2025-05-20

فيديو - مالك الحزين يرتقي رأس التمساح في مشهد فيروسي

واحدة من أكثر المقاطع الفيروسية مشاركة في الأيام الأخيرة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025