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فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

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فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب
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رياضات متنوعة

2025-05-29 | 02:58
فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

بدأت رياضة تصادمية مثيرة للجدل في اكتساب شهرة


بدأت رياضة تصادمية جديدة ومثيرة للجدل تُعرف باسم "RUNIT" أو "اصطدم مباشرة" في اكتساب شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الشباب. 
وتتمثل فكرتها في أنها بسيطة ووحشية، حيث يواجه متنافسان بعضهما البعض في ممر لا يتجاوز طوله 20 مترا وعرضه 4 أمتار، دون أي وسائل حماية أو قواعد فنية، والهدف الوحيد هو الاصطدام المباشر وتحمل الضربة. 
وتستوحي هذه الرياضة فكرتها من ألعاب مثل الرجبي وكرة القدم الأميركية، لكنها تفتقر تماما إلى أي نوع من معدات السلامة، ما أثار قلقا كبيراً بين خبراء الصحة والرياضة.
انطلقت صافرة الإنذار بعد وفاة ريان ساترويت، شاب يبلغ من العمر 19 عاما، خلال مشاركته في مباراة غير رسمية في نيوزيلندا. 
فقد تسبب الاصطدام في إصابة دماغية قاتلة، ما زاد من حدة الجدل حول هذه الممارسة، بينما يدافع منظمو ما يُسمى بـ "دوري بطولة RUNIT" عن أن هذه الرياضة.
وعلى الرغم من الانتقادات، فإن هذه الظاهرة تواصل الانتشار، ففي دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، تُنظم بطولات رسمية، وتُخطط نسخ جديدة منها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. 



فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

رياضة

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