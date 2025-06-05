الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-06-05 | 01:56
الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

اعتذار رئيس الاتحاد العالمي من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن اعتذار بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عبر اتحادها الوطني، تلقت الشابة التي شابت توهجت في أولمبياد باريس 2024 العام الماضي، تكرمياً مميزاً.
وقال بوريس في رسالة نشرتها وكالة أسوشيتد برس الأميركية "أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف، أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصيا احترامنا لكم وللاعبيكم".
في هذا الوقت، كرم رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، البطلة الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوجراماً في الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، بعد ان التقى بها وأهداها درعاً تكريمياً لها على رفع اسم البلاد في المحفل الرياضي الأهم.


الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

رياضة

رياضات متنوعة

بوريس فان دير فورست

إيمان خليف

عبد المجيد تبون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة
2025-06-02

مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

مأساة في شمال تينيريفي الاسبانية

2025-06-02

مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

مأساة في شمال تينيريفي الاسبانية

فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا
2025-06-02

فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا

في حادث حافلة سقطت من على جسر في شمال نيجيريا

2025-06-02

فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا

في حادث حافلة سقطت من على جسر في شمال نيجيريا

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان
2025-05-29

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان

متفوقة على أفضل اللاعبات من سائر دول العالم في فئة تحت ١٨ سنة

2025-05-29

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان

متفوقة على أفضل اللاعبات من سائر دول العالم في فئة تحت ١٨ سنة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025