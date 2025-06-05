الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

اعتذار رئيس الاتحاد العالمي من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن اعتذار بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عبر اتحادها الوطني، تلقت الشابة التي شابت توهجت في أولمبياد باريس 2024 العام الماضي، تكرمياً مميزاً.

وقال بوريس في رسالة نشرتها وكالة أسوشيتد برس الأميركية "أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف، أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصيا احترامنا لكم وللاعبيكم".

في هذا الوقت، كرم رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، البطلة الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوجراماً في الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، بعد ان التقى بها وأهداها درعاً تكريمياً لها على رفع اسم البلاد في المحفل الرياضي الأهم.





