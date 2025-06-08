لوغان بول يدعو لنزال مصارعة بين ترامب وإيلون ماسك !!

أرفق دعوته بملصق صمم بمساعدة الذكاء الاصطناعي يروّج للفكرة

دعا المصارع وصانع المحتوى الأميركي الشهير لوغان بول، إلى تنظيم نزال بين مواطنيه، الملياردير إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وقال "دعونا نفعل هذا"، وأرفق دعوته بملصق صمم بمساعدة الذكاء الاصطناعي يروّج للفكرة.

وجاء ذلك بعد اندلاع خلاف كبير بين الرئيس وصديقه السابق الذي انتقد مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض، ووصل الى هجمات شخصية وتعليقات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي تردد صداها في العالم.

وقدم ماسك دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار، وكافأه الرئيس بتعيينه مسؤولا عن "وزارة كفاءة الحكومة".





