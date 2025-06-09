فيديو - هكذا تلقى جون سينا ولوغان بول هزيمة صادمة

لقي الثنائي جون سينا، أسطورة المصارعة الحرّة ولوغان بول، هزيمة غير متوقعة أمام الثنائي كودي رودز وجاي أوسو، في الحدث الرئيسي لعرض "موني إن ذا بانك 2025" لمصارعة المحترفين (WWE)، فجر أمس الأحد.وشهد النزال طيران بول في حركة مذهلة والهبوط على جاي أوسو على طاولة المعلقين، وقيام جون سينا بضرب كودي رودز بحزام البطولة.وبدأت الهزيمة بمشادة غريبة بين سينا وبول على الحلبة، وهو ما استغله رودز وبطل العالم للوزن الثقيل أوسو، للعودة من هزيمة محققة، قبل التدخل المفاجئ من المصارع (R-Truth) الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق، وقيامه بضرب سينا بالحزام، ليستفيد رودز وينفذ حركة "كروس" ويفوز بالتثبيت.