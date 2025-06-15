خلال مباراة بولو - وفاة رجل الاعمال الشهير بعد أن ابتلع نحلة

تعرض لصدمة تحسسية شديدة خلال مشاركته في مباراة بولو في المملكة المتحدة

توفي رجل الأعمال الهندي المعروف سانجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة سونا كومستار، عن عمر 53 عامًا، إثر تعرضه لصدمة تحسسية شديدة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في وندسور، المملكة المتحدة، يوم الخميس 12 حزيران - يونيو.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ الحادثة وقعت بعد أن ابتلع كابور نحلة خلال المباراة، ما تسبب في رد فعل تحسسي حاد أدى إلى انهياره ووفاته رغم محاولات الإسعاف.

وكان رجل الأعمال معروفًا بشغفه برياضة البولو وعلاقاته الوطيدة مع عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، وعلى رأسهم الأمير ويليام.

هو الزوج السابق لنجمة بوليوود كاريسما كابور، حيث استمر زواجهما من عام 2003 حتى 2016، وأثمر عن ابنين هما ساميرا (20 عامًا) وكيان (14 عامًا)، وفي عام 2017، تزوج كابور من عارضة الأزياء برية ساشديف، ورُزق منها بابن يُدعى أزاريا (7 أعوام).

وكان سانجاي قد تولى إدارة شركة سونا كومستار، التي أسسها والده الدكتور سوريندر كابور في عام 1987، حيث تحولت تحت قيادته إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة مكونات السيارات.







