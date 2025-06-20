إنجازات عالمية: نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى خمسة قمم في العالم

نيللي عطار أصبحت أول لبنانية وعربية تنجح في تسلق أعلى خمس قمم جبلية في العالم

عقد الاتحاد اللبناني للتسلق والرياضات الجبلية لقاءً حواريًا مخصصًا لرياضة تسلق الجبال، بحضور عدد من محبّي هذه الرياضة، حيث تم خلاله تسليط الضوء على الإنجازات اللبنانية البارزة في هذا المجال، لا سيما ما حققته المتسلقة نيللي عطار، التي أصبحت أول لبنانية وعربية تنجح في تسلق أعلى خمس قمم جبلية في العالم.

كما تم عرض إنجازات نائب رئيس الاتحاد أويديس قلباقليان، الذي تجاوز عدد الجبال التي نجح بتسلقها 85 قمة حول العالم.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من عضو الهيئة الإدارية، د.ليندوس ضو، الذي أعلن أن هذا العام سيشهد اهتمامًا متزايدًا برياضة تسلق الجبال، خاصة بعد إعادة إطلاق رياضات الهايكينغ والتسلق في لبنان.

ثم تحدث رئيس الاتحاد، خضر الغضبان، عن الهدف الأساسي من تأسيس الاتحاد، ودوره في نشر وتعزيز وتنظيم الرياضات الجبلية، خصوصًا في ظل الإقبال الواسع على ممارسة هذه الرياضات، ما يحتم على الجميع العمل من أجل جعل هذه الرياضة آمنة من خلال التوعية والإلتزام بمعايير السلامة في ممارستها.

وعلى الرغم من الصعوبات التي رافقت تأسيس الاتحاد، خصوصًا من الناحية التمويلية، شدّد الغضبان على الاتحاد ملتزم بالنهوض بهذه الرياضة لافتاً الى أن المبادرات الفردية كانت ولا تزال تميّز الرياضيين اللبنانيين.

واعتبر الغضبان أن هذا العام كان مميزًا لناحية عدد ونوعية الفعاليات الرياضية، نتيجة حالة الهدوء النسبي التي سادت البلاد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ما شجع على إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بالرياضات الجبلية.

وقد تم تنظيم العديد منها اهمها: بطولة لبنان في تسلق البولديرينغ، النسخة الثانية من تحدي هايلاندر، النسخة الثالثة من سباق Seasons Trails 4 للجري الجبلي، وتحدي Sea to Summits وصولاً الى قمتي القرنة السوداء وجبل الباروك.



من جهتها، شاركت نيللي عطار تجربتها في عالم تسلق الجبال، مستعرضة مسيرتها الرياضية التي بدأت عام 2015 حيث نجحت في تسلق اكثر من 40 جبلاً حول العالم، ومنها الصعبة والتقنية كجبل امادابلام في النيبال، وصولًا إلى أعلى قمة في العالم، إيفرست في عام 2019 .. حيث شكّل هذا العام لحظة مفصلية مع نجاح خمسة متسلقين لبنانيين (من أصل 16 عربياً) في الوصول إلى أعلى قمة في ذلك العالم.

واستكملت عطار رحلتها عام 2022 تسلق ثاني أعلى قمة في العالم، K2 في باكستان (كأول لبنانية وعربية)، ثم قمة لوتسي عام 2024 (رابع أعلى قمة) ضمن مشروع تنظيف الجبال، وصولًا إلى نجاحها هذا العام في بلوغ قمتي ماكالو وكانشنجونغا، وهما خامس وثالث أعلى قمم العالم.

أما أويديس قلباقليان، فبدأ مسيرته في تسلق الجبال عام 2006، وتمكّن منفردًا وبرفقة زملاء آخرين من تسلق العديد من القمم حول العالم، بمشاركة متسلقين لبنانيين مثل بيتر مرقدي، تيما دريا، ليندوس ضو، جويس عزام، رالف كيسو، غسان حجار، وغيرهم .. بدأً من جبال أوروبا إلى القمم السبع وصولًا إلى إيفرست. من جهتها، شاركت نيللي عطار تجربتها في عالم تسلق الجبال، مستعرضة مسيرتها الرياضية التي بدأت عام 2015 حيث نجحت في تسلق اكثر من 40 جبلاً حول العالم، ومنها الصعبة والتقنية كجبل امادابلام في النيبال، وصولًا إلى أعلى قمة في العالم، إيفرست في عام 2019 .. حيث شكّل هذا العام لحظة مفصلية مع نجاح خمسة متسلقين لبنانيين (من أصل 16 عربياً) في الوصول إلى أعلى قمة في ذلك العالم.واستكملت عطار رحلتها عام 2022 تسلق ثاني أعلى قمة في العالم، K2 في باكستان (كأول لبنانية وعربية)، ثم قمة لوتسي عام 2024 (رابع أعلى قمة) ضمن مشروع تنظيف الجبال، وصولًا إلى نجاحها هذا العام في بلوغ قمتي ماكالو وكانشنجونغا، وهما خامس وثالث أعلى قمم العالم.أما أويديس قلباقليان، فبدأ مسيرته في تسلق الجبال عام 2006، وتمكّن منفردًا وبرفقة زملاء آخرين من تسلق العديد من القمم حول العالم، بمشاركة متسلقين لبنانيين مثل بيتر مرقدي، تيما دريا، ليندوس ضو، جويس عزام، رالف كيسو، غسان حجار، وغيرهم .. بدأً من جبال أوروبا إلى القمم السبع وصولًا إلى إيفرست.