فيديو - الماتادور يُسقط أوليفيرا بالضربة القاضية

بفضل لكمة يمينية ساحقة أنهت النزال

تفوّق المقاتل الإسباني - الجورجي إيليا توبوريا بجدارة على البرازيلي تشارلز أوليفيرا، بفضل لكمة يمينية ساحقة، أنهت النزال بالضربة القاضية في الجولة الأولى، من النزال الرئيسي في عرض UFC 317 الذي أقيم في لاس فيغاس.

توبوريا، البالغ من العمر 28 عاماً، أضاف حزاما جديدا إلى سجله، هو حزام وزن الـ155 رطلاً (70 كيلوغراماً)، لينضم إلى نادي النخبة من مقاتلي أقوى منظمة لفنون القتال المختلطة في العالم، حيث أصبح عاشر مقاتل خلال أكثر من ثلاثة عقود يتوَّج في فئتين وزنيتين مختلفتين.

وفي ليلة أخرى، أطاح توبوريا بثالث رمز من رموز المنظمة الأميركية في أقل من عام ونصف .. ففي شباط - فبراير 2024، أطاح بألكسندر فولكانوفسكي ليصبح أول بطل إسباني وجورجي في تاريخ المنظمة، ثم دافع عن لقبه في وزن الريشة ضد ماكس هولواي في تشرين الأول - أكتوبر الماضي.

بلا هزيمة، جمع المقاتل في سجله المهني 17 انتصارا، في واحد من أكثر المسيرات إثارة للإعجاب في تاريخ المنظمة التي يديرها الأميركي دانا وايت.