فيديو - جيك بول يفوز في نزال ممل ويتحدى أبطال العالم

Jake Paul, Julio Cesar Chavez Jr’ı mağlup etti! 👀🔥



pic.twitter.com/gug0okyIbf — Kimura (@kimurasport) June 29, 2025

تفوّق الـ"يوتيوبر" الأميركي جيك بول بقرارٍ إجماعي من الحكام على المكسيكي خوليو سيزار تشافيز جونيور، في نزال مملّ من عشر جولات أُقيم ضمن فئة الوزن الثقيل الخفيف.وجاءت بطاقات الحكام لصالح بول (99-91 و97-93 و98-92)، على حساب خوليو الذي لم يخض أي نزال منذ 20 تموز - يوليو من العام الماضي، حين تغلب على مقاتل فنون القتال المختلطة أورايا هول.وعقب المواجهة، وأمام صيحات الاستهجان من الجمهور، تحدّى بول أبطال العالم، قائلًا "سأقاتل أي شخص، في أي وقت، وأي مكان، وتحت أي ظرف، أريد مقاتلين أقوى، أريد أن أكون بطل العالم، أريد الجميع .. بادو جاك، أنتوني جوشوا، جيرفونتا ديفيس، وتومي فيوري، توقفوا عن الهروب."وأقيم النزال في مدينة آناهايم في ولاية كاليفورنيا، حيث رفع جيك بول، البالغ من العمر 28 عاما، رصيده إلى 12 انتصاراً، 7 منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة، في حين تجمّد سجل تشافيز، البالغ من العمر 39 عاما، عند 54 انتصاراً، 34 منها بالضربة القاضية، و7 هزائم، وتعادل واحد.