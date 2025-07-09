تشويكو يواصل تحدّي لوغان بول بعقد افتراضيّ

ظهر ياسين تشويكو
الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، في فيديو وهو يوقع عقدا رسميا لخوض نزال مقابل 15 مليون دولار
، مستعرضا قفازات ملاكمة تحمل اسم لوغان بول.
وقال تشويكو، موجها كلامه الى منافسه الافتراضي "لولو، كل شيء جاهز، القفازات والعقد، والجماهير تنتظر، وأنت لا تزال مختبئاً، ولا تطلب مني الحضور إلى بورتوريكو، لأن النزال سيكون هنا في ملعب تشايس في ميامي
".
وجاء ذلك بعد سلسلة من المواقف والاستفزازات المتبادلة، بدأت مع الدعوى القضائية بين شركتي (PRIME وMas+) المملوكتين من بول وميسي، والتي دفعت بالمقاتل واليوتيوبر الأميركي الى تحدّي النجم الأرجنتيني في الحلبة، ليرد تشويكو بتحديه علناً ومرارا.
ورفض بول التحدي
، على الرغم من عرض ضخم قيمته 15 مليون دولار، متحججاً بارتباطه بعروض في عالم المصارعة المحترفة، فيما واصل تشويكو نشر مقاطع فيديو، ساخراً من بول، واصفا إياه بـ"لولو ملك الأعذار".