مغنيّة شهيرة تتهم ماكغريغور بالتحرّش وارسال صور حميمة

أشارت الى أنه أرسل لها صورا حميمة يظهر فيها عاريا تماما

وجهت مغنية الراب الأميركية أزيليا بانكس، اتهاماً عبر منصة إكس الى المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق لدى منظمة UFC، بالتحرش الجنسي، وأشارت الى أنه أرسل لها صورا حميمة له، يظهر فيها عاريا تماما.

وقالت بانكس أنها خاطبت ماكغريغور، البالغ 36 عاما، بالقول "كيف كنت تنوي التحرش بي جنسيا؟"، و"تهددني حتى لا أخبر أحدا؟".

وكان ماكغريغور أدين في تشرين الثاني - نوفمبر 2024، في قضية اغتصاب نيكيتا هاند التي تعود إلى عام 2018، وحكم عليه بدفع 250 ألف يورو للضحية كتعويض.







