صورة - الملابس الداخلية تفضح نجمة التزلج الأميركية

أثناء حضورها حفل توزيع جوائز (ESPY) المخصص لتكريم الرياضيين في ، تعرّضت البطلة الرياضية الأميركية ليندسي فون الى موقف محرج.وقد كانت فون ترتدي فستانا بلا حمالات، من توقيع إليزابيتا فرانكي، وهو يتميز بشق جريء من الجانب، حين فاجأتها نسمة ريح أثناء سيرها على السجادة الحمراء، وأدت الى كشف جانب من ملابسها الداخلية.واستبدلت المتزلجة الأميركية، البالغة من العمر 40 عاما، فستانها بآخر أكثر بريقا مع بدء الحفل، وشاركت مع لاعب كرة القدم لامار جاكسون، في تقديم جائزة "أفضل لعبة"، لنجم فريق "إيغلز"، ساكون باركلي.