فيديو - أوسيك يُثبت مجدداً أنه الملاكم الخارق

بلكمة قاتلة، حسم الأوكراني ألكسندر أوسيك
، بطل العالم
في الملاكمة للوزن الثقيل، دفاعه عن لقبه، وأسقط البريطاني دانييل دوبوا، بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم على ملعب ويمبلي
في العاصمة
البريطانية لندن
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وأنهى أوسيك النزال "الثأري" لمصلحته، ليجدد بطل العالم انتصاره
على متحديه البريطاني، حين أسقطه أيضاً بالضربة الفنية القاضية في الجولة التاسعة في الثامن والعشرين من شهر آب - أغسطس 2023، في بولندا
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وبذلك، بقي أوسيك بطل العالم الموّحد على اللوائح الأربعة مجلس الملاكمة العالمي (WBC)ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBO).
هذا الانتصار هو الرابع والعشرين لأوسيك، البالغ 38 عاماً، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، بينما تعرض دوبوا، البالغ 26 عاماً، الى الهزيمة الثالثة مقابل 22 فوزاً.