فيديو - أوسيك يُثبت مجدداً أنه الملاكم الخارق

USYK KNOCKS OUT DUBOIS IN 5#UsykVsDubois 🥊 pic.twitter.com/DgHuMa1pXb — Sophie Thread 🔥❤️ (@SophieRainForum) July 19, 2025

بلكمة قاتلة، حسم الأوكراني ، بطل في الملاكمة للوزن الثقيل، دفاعه عن لقبه، وأسقط البريطاني دانييل دوبوا، بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم على ملعب في البريطانية .وأنهى أوسيك النزال "الثأري" لمصلحته، ليجدد بطل العالم على متحديه البريطاني، حين أسقطه أيضاً بالضربة الفنية القاضية في الجولة التاسعة في الثامن والعشرين من شهر آب - أغسطس 2023، في .وبذلك، بقي أوسيك بطل العالم الموّحد على اللوائح الأربعة مجلس الملاكمة العالمي (WBC)ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBO).هذا الانتصار هو الرابع والعشرين لأوسيك، البالغ 38 عاماً، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، بينما تعرض دوبوا، البالغ 26 عاماً، الى الهزيمة الثالثة مقابل 22 فوزاً.