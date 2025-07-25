الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟

بالأمس، أعلنت شرطة ولاية الأميركية، وفاة هالك هوغان، أيقونة مصارعة المحترفين، بسكتة قلبية عن عمر ناهز 71 عاما.وذكرت الشرطة في مدينة كليرووتر أنها استجابت لبلاغ أفاد بتعرض هوغان لسكتة قلبية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته في المستشفى.هوغان، واسمه الحقيقي بوليا، كان أحد أبرز نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) وأحد أهم عناصر الجذب في مسابقة "راسلمينيا" منذ العام 1985، وقد توج بستة من ألقابها، ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين في العام 2008.وفي العام 2015، رفع هوغان دعوى قضائية، بعد أن نشرت شركة "جاوكر ميديا" مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع زوجة صديق سابق، فمنحته هيئة محلفين في فلوريدا هوغان 115 مليون ، ثم عادت وأضافت اليها 25 مليوناً كتعويضات عقابية.