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الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟

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الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟
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رياضات متنوعة

2025-07-25 | 01:00
الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟

كان أحد أبرز نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)

بالأمس، أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأميركية، وفاة هالك هوغان، أيقونة مصارعة المحترفين، بسكتة قلبية عن عمر ناهز 71 عاما.
وذكرت الشرطة في مدينة كليرووتر أنها استجابت لبلاغ أفاد بتعرض هوغان لسكتة قلبية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته في المستشفى.
هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، كان أحد أبرز نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) وأحد أهم عناصر الجذب في مسابقة "راسلمينيا" منذ العام 1985، وقد توج بستة من ألقابها، ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين في العام 2008.
وفي العام 2015، رفع هوغان دعوى قضائية، بعد أن نشرت شركة "جاوكر ميديا" مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع زوجة صديق سابق، فمنحته هيئة محلفين في فلوريدا هوغان 115 مليون دولار، ثم عادت وأضافت اليها 25 مليوناً كتعويضات عقابية.



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