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توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل

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توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل
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رياضات متنوعة

2025-07-25 | 01:05
توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل

اتهامه بقتل صاحب ورشة أقفال كان يؤدي عمله في منزله

أوقفت السلطات في ولاية نورث كارولاينا لاعب البيسبول السابق براين غرانت، الذي اختير في الجولة السابعة من درافت الدوري الأميركي للبيسبول للمحترفين لعام 2002، وذلك بعد اتهامه بقتل صاحب ورشة أقفال كان يؤدي عمله في منزله.
وأفادت شرطة أوك آيلاند أنّ عناصرها توجّهوا إلى منزل غرانت يوم الأربعاء عقب بلاغ عن إطلاق نار، ليعثروا على رجل يبلغ من العمر 61 عاما يُدعى راندي ستيوارت مقتولًا بطلق ناري.
وبحسب التحقيقات، يُشتبه في أنّ غرانت هو من أطلق النار على ستيوارت، ما دفع الشرطة إلى توقيفه وتوجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية إليه، وبيّنت السلطات أن ستيوارت كان يملك شركة لخدمات الأقفال، ويُعتقد أنه كان يقوم بعمل فني داخل منزل غرانت لحظة وقوع الحادثة.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الجريمة حتى الآن، فيما أظهرت سجلات السجن أنّ اللاعب السابق محتجز حاليا من دون إمكانية الإفراج بكفالة.
وكانت أندية تورونتو بلو جايز قد ضمّت غرانت إلى صفوفها ضمن نظام الفرق الرديفة، حيث لعب لخمسة مواسم مع "ميديسن هات بلو جايز" و"بولاسكي بلو جايز" و"أوبورن دوبلديز"، قبل أن يختتم مسيرته برصيد إجمالي بلغ 4.72 في معدل الركضات خلال 169.2 شوطًا.


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