دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

خلال منافسات الجمباز ضمن دورة الألعاب الجامعية

دخل لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي في غيبوبة بعد نقله إلى المستشفى، اثر تعرضه لإصابة خطيرة، خلال منافسات الجمباز، ضمن دورة الألعاب الجامعية للعام 2025 "اليونيفرسياد"، التي بدأت في ألمانيا منذ 16 الجاري وتستمر حتى 27 منه.

وقال الفني للاتحاد الدولي للجمباز، ستيف بوتشر، أن الحادث وقع يوم أول أمس الأربعاء، حين سقط بونيشيللي على رقبته خلال التدريب على جهاز الحلق في المسابقة الجماعية، فتم نقله إلى المستشفى، فيما انسحب المنتخب الإيطالي من البطولة، بسبب الحالة الصحية الحرجة للاعب.

وأضاف بوتشر أن الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده، إلا أن أي تفاصيل إضافية حول حالته الصحية لن تعرف قبل مرور عشرة أيام على الأقل.







