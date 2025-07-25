الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-07-25 | 06:59
دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

خلال منافسات الجمباز ضمن دورة الألعاب الجامعية

دخل لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي في غيبوبة بعد نقله إلى المستشفى، اثر تعرضه لإصابة خطيرة، خلال منافسات الجمباز، ضمن دورة الألعاب الجامعية للعام 2025 "اليونيفرسياد"، التي بدأت في ألمانيا منذ 16 الجاري وتستمر حتى 27 منه.
وقال المنسق الفني للاتحاد الدولي للجمباز، ستيف بوتشر، أن الحادث وقع يوم أول أمس الأربعاء، حين سقط بونيشيللي على رقبته خلال التدريب على جهاز الحلق في المسابقة الجماعية، فتم نقله إلى المستشفى، فيما انسحب المنتخب الإيطالي من البطولة، بسبب الحالة الصحية الحرجة للاعب.
وأضاف بوتشر أن الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده، إلا أن أي تفاصيل إضافية حول حالته الصحية لن تعرف قبل مرور عشرة أيام على الأقل.



مقالات ذات صلة

موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة
2025-05-10

موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة

ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟
2025-06-11

ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟

بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا
2025-05-21

بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا

اللاعب المغربي اشرف حكيمي يحمل والدته بعد فوزه بلقب دوري ابطال اوروبا
2025-06-01

اللاعب المغربي اشرف حكيمي يحمل والدته بعد فوزه بلقب دوري ابطال اوروبا

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

رياضة

رياضات متنوعة

لورينزو بونيشيللي

دورة الألعاب الجامعية

اليونيفرسياد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل
01:05

توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل

اتهامه بقتل صاحب ورشة أقفال كان يؤدي عمله في منزله

01:05

توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل

اتهامه بقتل صاحب ورشة أقفال كان يؤدي عمله في منزله

الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟
01:00

الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟

كان أحد أبرز نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)

01:00

الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟

كان أحد أبرز نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)

بطل الـ MMA فقد عينه تماماً في عراك مع فتاة
2025-07-23

بطل الـ MMA فقد عينه تماماً في عراك مع فتاة

فقد عينه خلال عراك مع إحدى الفتيات

2025-07-23

بطل الـ MMA فقد عينه تماماً في عراك مع فتاة

فقد عينه خلال عراك مع إحدى الفتيات

اخترنا لك
توقيف لاعب بيسبول في نورث كارولاينا بتهمة القتل
01:05
الشرطة تُعلن سبب وفاة هوغان فما هي قصة شريطه الجنسي؟
01:00
بطل الـ MMA فقد عينه تماماً في عراك مع فتاة
2025-07-23
فيديو - بواريه يخسر ويعتزل
2025-07-21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025