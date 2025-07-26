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خبيب نورمحمدوف ينتقد كونور ماكغريغور بقسوة

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خبيب نورمحمدوف ينتقد كونور ماكغريغور بقسوة
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رياضات متنوعة

2025-07-26 | 01:08
خبيب نورمحمدوف ينتقد كونور ماكغريغور بقسوة

شكل خبيب وكونور في وقتٍ من الأوقات أعظم عداوة في تاريخ الـ(UFC)

شكل خبيب نورمحمدوف وكونور ماكغريغور في وقتٍ من الأوقات أعظم عداوة في تاريخ الـ(UFC) وفنون القتال المختلطة (MMA).
ولم يكن المقاتل الداغستاني والإيرلندي على ودّ، ما أدى إلى نزال في العام 2018، فاز فيه "النسر" (خبيب) بالاستسلام، وتلاه شجار كبير، ليحتفظ بحزام الوزن الخفيف، وكانت المواجهة الأعلى مبيعًا بنظام الدفع مقابل المشاهدة (PPV) في تاريخ المنظمة.
مرت السنوات، لكن العداوة لا تزال مستمرة بينهما، إلى درجة أن خبيب لا يتوانى عن انتقاد أسلوب حياة ماكغريغور في السنوات الأخيرة.
حفلات، شجارات مع مواطنين، اتهامات بالاغتصاب ... السنوات الأخيرة في حياة كونور كانت كل شيء إلا هادئة. 
وللأسف، لا يزال "ذا نوتوريوس" يتصدر الأخبار، ولكن ليس بفضل أدائه داخل الحلبة، فهو لم يخض أي نزال منذ إصابته البليغة في ساقه عام 2021 خلال نهاية ثلاثيته مع داستن بورييه.
خبيب، المعروف بعقليته وقيمه المختلفة تماما عن الإيرلندي، لا يتسامح مع مثل هذه السلوكيات، وهو قال في مقابلة مع آدم زوبايرايف "بصراحة، لا يهمني ما يفعله، أحيانا أرى عنوانا، فألقي عليه نظرة، لكن فعليا لا يهمني إن كان يستحق ما يحدث له أم لا، فإذا كنت تعيش هذا النمط من الحياة، لا يهم من تكون، من المحتوم أن تقع في المشاكل."
ويرى المقاتل الداغستاني أن مشاكل ماكغريغور ناتجة عن أسلوب حياته اليومي "هذا النوع من الحياة، كثرة الشرب باستمرار، يقود دائما إلى المشاكل، وعندما لا تتوقف عن الذهاب إلى النوادي الليلية، ستقع في المشاكل، سوء تفاهم، شجارات، عندما تكون ثملاً وتستمتع بالموسيقى، كل هذه الأمور تحدث".



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