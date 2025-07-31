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البطلة الأولمبية جثةً بلا حياة على ارتفاع 5700 متر

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البطلة الأولمبية جثةً بلا حياة على ارتفاع 5700 متر
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رياضات متنوعة

2025-07-31 | 00:47
البطلة الأولمبية جثةً بلا حياة على ارتفاع 5700 متر

البطلة الأولمبية في بيونغ تشانغ 2018 في منافسات المطاردة والسرعة

عُثر على الألمانية لاورا دالماير، البطلة الأولمبية في بيونغ تشانغ 2018 في منافسات المطاردة والسرعة في البياثلون، والحائزة على برونزية السرعة، جثةً بلا حياة بعد تعرضها لحادث تسلق جبال في قمة "لايلا" ضمن سلسلة جبال قراقرم في باكستان.
دالماير، البالغة من العمر 31 عاما، والتي أحرزت سبع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات في بطولات العالم بين عامي 2015 و2019، عُثر عليها بعد يومين من البحث في منطقة وعرة.
وبحسب بيان صادر عن فريق ممثلي الرياضية، وقع الحادث يوم الإثنين الفائت، حيث تعرض الفريق الذي تتسلق معه لانهيار صخري، فأصابت عدة صخور دالماير مباشرة. 
وسرعان ما تم طلب المساعدة، وأُرسلت مروحية إلى الموقع، لكن صعوبة الوصول إلى المنطقة الواقعة على ارتفاع 5700 متر أعاقت عملية الإنقاذ، الى ان عثر فريق مكوَّن من أربعة أشخاص على جثتها يوم أمس الأربعاء.
غير أن الجثة لم تُنتشل بسبب الانهيارات الصخرية والظروف المناخية التي شكّلت خطرا بالغا على فرق الإنقاذ، وأوضح بيان أن دالماير تركت وصية خطية تنصّ على رغبتها بألا يعرّض أحد حياته للخطر من أجل استعادة جثمانها في حال تعرضها لحادث مميت، وجاء في وصيتها "رغبتي في هذه الحالة أن يبقى جسدي بلا حياة في الجبل".



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