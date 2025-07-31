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خبيب يطرح أفكاراً لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة

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خبيب يطرح أفكاراً لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة
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رياضات متنوعة

2025-07-31 | 00:53
خبيب يطرح أفكاراً لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة

كثيرا ما يُطرح النقاش حول تحسين رياضة الفنون القتالية المختلطة

كثيرا ما يُطرح النقاش حول ما يمكن أن يفعله المقاتلون لتحسين رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، رغم أن مجال التغيير محدود، بخلاف مسألة الاستمرار أو إلغاء تخفيض الوزن.
تبقى النقطة الأخرى الأكثر تداولا هي الجولات، هل يجب أن تكون موجودة أم لا؟ وهذا الموضوع تناوله الأسطورة خبيب نورمحمدوف.
المقاتل الداغستاني، الذي اعتزل منذ سنوات بسجلٍّ خالٍ من الهزائم (29-0)، يُعد اليوم أحد أبرز المدربين في عالم الـMMA، حيث يضم فريقه "Team Khabib" أسماء بارزة مثل إسلام ماخاتشيف (27-1) وعثمان نورمحمدوف (19-0) وعمر نورمحمدوف (18-1).
وفي بودكاست (Hustle Show) تحدّث خبيب عن هذه القضية، فقال "مثل هذا التغيير، بطبيعة الحال، سيخدم المقاتلين ذوي الخلفية القوية في رياضات المصارعة والإمساك، لأن النزال لن يُعاد إلى وضع الوقوف بعد كل جولة، وهو ما يُعدّ نقطة إيجابية عادةً لصالح المقاتلين الضاربين (Strikers)". 
وبالتالي، ورغم أن هذا الرأي يُعدّ مثيرا للاهتمام، إلا أنه واضح أنه نابع من ارتباط خبيب الشخصي بالمصارعة. 
ومع ذلك، فإن فكرة إلغاء الجولات لا تبدو قابلة للتطبيق في رياضة تسعى أيضا إلى تقديم عرض ممتع للجمهور، والواقع أن جميع الأساليب محل تقدير، لكن غالبًا ما يكون أداء المهاجمين (Strikers) أكثر جاذبية وإبهارا من المصارعين.


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