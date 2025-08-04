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فيديو - حركة Frog Splash مجنونة من لوغان بول

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فيديو - حركة Frog Splash مجنونة من لوغان بول
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رياضات متنوعة

2025-08-04 | 03:14
فيديو - حركة Frog Splash مجنونة من لوغان بول

كان المصارع لوغان بول نجم الليلة الأولى من عرض (WWE SummerSlam)

كان المصارع لوغان بول نجم الليلة الأولى من عرض (WWE SummerSlam)، الذي أقيم فجر يوم الأحد، وجمعه كثنائي مع درو ماكنتاير في مواجهة جيلي رول وراندي أورتن.
ونجح بول ودرو في إقصاء أورتن، وتفرّغا لمواجهة رول، فقام ماكنتاير بوضعه فوق طاولة المعلقين، بينما صعد لوغان إلى أعلى زاوية الحلبة، ورفع زجاجتي مشروب الطاقة المملوك منه (Prime) في مشهد استعراضي، ثم نفذ حركة (Frog Splash) مُسقطاً رول، ومحطما الطاولة أسفل منه.
وعلى الرغم من تفاعل جماهير ملعب "ميت لايف" مع جيلي رول، الذي استعاد عافيته بما يكفي للعودة إلى الحلبة، إلا أنه خرج خاسرا، بعدما تلقى ضربات متتالية من لوغان بول، كانت كافية لفتح العد الثلاثي والفوز بالمباراة.





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