فلسطين ضيف شرف دورة الالعاب الرياضية للاتحادات النوعية

وجهت دورة الالعاب الرياضية للاتحادات النوعية رسالة تضامن للشعوب العربية
من خلال نسختها الاولى التي استضافتها مصر في مدينة بورسعيد، لتؤكد على ان ما يجمع الشعوب الرياضية اكبر مما يفرقها.
فقد شارك في الدورة مائة شاب وفتاة يمثلون عشر دول عربية هي البحرين والعراق والصومال وتونس وليبيا ولبنان والكويت وقطر والسودان واليمن، واعتبرت فلسطين ضيف شرف على الرغم من عدم مشاركتها، تضامناً معها، وتحية لشهدائها.
مارس المشاركون في الدورة عشر لعبات تمثلت في انشطة ترويحية من خلال الرياضة للجميع والالعاب الالكترونية والترفيهية والملاحة الرياضية وتنس الطاولة والدارتس وكرة السرعة
والسباحة، كما شاركوا في انشطة ثقافية تمثلت في دورة تدريبية عن الدبلوماسية الرياضية، ومؤتمر عن دور الاتحادات النوعية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي
.
كما حضر الدكتور عمرو الحداد
وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز
مدير عام الاتحادات النوعية، والاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد العربي
للثقافة الرياضية صاحب فكرة الدورة ومنظم نسختها الاولى.
وضر الفنان سامح الصريطي، سفير الثقافة الرياضية العربية، وعضو المكتب التنفيذي
للاتحاد العربي للثقافة الرياضية حسن شرارة
، والوفود العربية، وشهد حفل الافتتاح عدة فقرات تمثلت في كلمات للمحافظ وممثل جامعة الدول العربية وممثل اتحاد اتحادات العربية الرياضية ورئيس الاتحاد
العربي للثقافة الرياضية.
واكدت الكلمات على اهمية التقارب بين الشباب العربي
من خلال تجمعات رياضية تسعى لغرس القيم وتشجيع الممارسة بعيدا التنافس والتعصب.