فلسطين ضيف شرف دورة الالعاب الرياضية للاتحادات النوعية

وجهت دورة الالعاب الرياضية للاتحادات النوعية رسالة تضامن للشعوب

وجهت دورة الالعاب الرياضية للاتحادات النوعية رسالة تضامن للشعوب من خلال نسختها الاولى التي استضافتها مصر في مدينة بورسعيد، لتؤكد على ان ما يجمع الشعوب الرياضية اكبر مما يفرقها.



فقد شارك في الدورة مائة شاب وفتاة يمثلون عشر دول عربية هي البحرين والعراق والصومال وتونس وليبيا ولبنان والكويت وقطر والسودان واليمن، واعتبرت فلسطين ضيف شرف على الرغم من عدم مشاركتها، تضامناً معها، وتحية لشهدائها.



مارس المشاركون في الدورة عشر لعبات تمثلت في انشطة ترويحية من خلال الرياضة للجميع والالعاب الالكترونية والترفيهية والملاحة الرياضية وتنس الطاولة والدارتس وكرة والسباحة، كما شاركوا في انشطة ثقافية تمثلت في دورة تدريبية عن الدبلوماسية الرياضية، ومؤتمر عن دور الاتحادات النوعية في تحقيق التنمية المستدامة في .



اقيم في ملعب فندق بورسعيد وحضره محب حبشي محافظ المدينة، والوزير المفوض غسال مدير ادارة والرياضة في ، واللواء اسماعيل الفار مساعد اول وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

كما حضر الدكتور وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود مدير عام الاتحادات النوعية، والاعلامي اشرف محمود رئيس للثقافة الرياضية صاحب فكرة الدورة ومنظم نسختها الاولى.



وضر الفنان سامح الصريطي، سفير الثقافة الرياضية العربية، وعضو للاتحاد العربي للثقافة الرياضية ، والوفود العربية، وشهد حفل الافتتاح عدة فقرات تمثلت في كلمات للمحافظ وممثل جامعة الدول العربية وممثل اتحاد اتحادات العربية الرياضية ورئيس العربي للثقافة الرياضية.

واكدت الكلمات على اهمية التقارب بين من خلال تجمعات رياضية تسعى لغرس القيم وتشجيع الممارسة بعيدا التنافس والتعصب.









