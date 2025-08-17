المقاتل اللبناني محمود غندور يتوج بحزام (WMC) العالمي

بعد فوزه بالضربة القاضية على المقاتل التايلندي الشهير باتشارين

تُوج المقاتل اللبناني بحزام (WMC) العالمي، بعد فوزه بالضربة القاضية على المقاتل التايلندي الشهير باتشارين (petchnarin)، ضمن بطولة Saida Fighting Championship (SFC) بالتعاون مع African Glory (AG).

ففي ليلة استثنائية حقق البطل اللبناني محمود غندور فوزا لافتا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة على المقاتل التايلندي المخضرم، ليتوج بحزام (WMC) العالمي للمواي تاي في وزن 61 كلغ، وهو أعلى الألقاب في هذه الرياضة عالمياً.

وعلى الرغم من خبرة منافسه الذي خاض أكثر من 200 نزال، قدّم غندور أداءً مميزاً ومستوى تقني رفيع، توّجه بضربة قاضية حاسمة، أشعلت القاعة وسط تشجيع جماهيري لبناني حماسي.







