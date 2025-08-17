الأخبار
صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء

صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء
رياضات متنوعة

2025-08-17 | 00:09
صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء

برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، ممثلة بمدير المدينة الكشفية في سمار جبيل إدغار بلان، تم افتتاح ملعب كرة السلة المستحدث في حرم المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط حضور من فعاليات مدينة الميناء وممثلين عن الجهات الشريكة.
وبالمناسبة، ألقيت كلمات تم التأكيد فيها على أهمية تعزيز الدمج المجتمعي، وتوفير بيئة رياضية آمنة ومجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تخلل النشاط مباريات ودية في رياضتي كرة السلة وكرة الطاولة، شارك فيها عدد من الرياضيين من ذوي الإعاقة، في أجواء من الحماس والتشجيع.

 



صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء

