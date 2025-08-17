الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

ختام فعاليات الدورة الأولى للاتحادات العربية النوعية

رعى الدكتور ، وزير والرياضة المصري، ختام فعاليات الدورة الأولى للاتحادات العربية النوعية، والتي استضافها نادي ، في محافظة بورسعيد المصرية.



حضر حفل الختام أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات الرياضية العربية، وحشد من الصحفيين والإعلاميين الرياضيين، ومشاركين من عشر دول عربية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من إقامة الدورة هو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير العمل المشترك على جميع المستويات، موجهاً حديثه للاتحادات النوعية والشبابية بضرورة بذل كل ما لديهم نحو توسيع رقعة الممارسة الرياضية.



وأثنى الدكتور محمود ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في المصري على اختيار محافظة بورسعيد لاقامة الدورة العربية الأولي للاتحادات النوعية.



وأقيم على هامش الختام، فني قدمته فرقة عجميات، وعدد من الأنشطة الرياضية، لاقت استحساناً كبيراً من الوفود العربية المشاركة في الدورة.






