الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

رعى الدكتور أشرف صبحي
، وزير الشباب
والرياضة المصري، ختام فعاليات الدورة العربية
الأولى للاتحادات العربية النوعية، والتي استضافها نادي بورتو
، في محافظة بورسعيد المصرية.
حضر حفل الختام اللواء
أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات الرياضية العربية، وحشد من الصحفيين والإعلاميين الرياضيين، ومشاركين من عشر دول عربية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من إقامة الدورة هو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير العمل العربي
المشترك على جميع المستويات، موجهاً حديثه للاتحادات النوعية والشبابية بضرورة بذل كل ما لديهم نحو توسيع رقعة الممارسة الرياضية.
وأثنى الدكتور محمود حسين
، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب
المصري على اختيار محافظة بورسعيد لاقامة الدورة العربية الأولي للاتحادات النوعية.
وأقيم على هامش الختام، استعراض
فني قدمته فرقة عجميات، وعدد من الأنشطة الرياضية، لاقت استحساناً كبيراً من الوفود العربية المشاركة في الدورة.