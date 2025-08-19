مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

في بحيرة قرب الأكاديمية التي يتدرّب فيها

توفي جوستافو تالْماري، لاعب البيسبول الواعد الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، غرقاً في بحيرة قرب الأكاديمية التي يتدرّب فيها، وهي إحدى أبرز أكاديميات اللعبة في .

وكان تالْماري، المتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة Kids Series 2024، قد اختفى مساء الجمعة أثناء السباحة في Laguna del Toro بمقاطعة غويرا.

وبعد جهود استمرت حتى السبت، عُثر على جثته على بُعد نحو 40 دقيقة من مقر الأكاديمية، في حين قال أماوري نينا، المدرب المعروف في البيسبول وصاحب الأكاديمية، إنه لا يزال من غير الواضح ما حدث، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

وبحسب مسؤولي الأكاديمية، فإنّ خمسة لاعبين غادروا المقرّ من دون إذن، وتوجّه ثلاثة منهم للسباحة في البحيرة، بينهم تالْماري، وأشارت الرواية إلى أن أحد زملائه حاول إنقاذه، لكنه اضطر لمغادرة الماء بعد نفاد أنفاسه.

وذكرت الشرطة الوطنية أن سبب الوفاة هو "الاختناق غرقاً"، وأشارت تقارير أخرى إلى أنه كان يحاول البحث عن ثمار قريبة من ضفاف البحيرة.

ووصف نينا لاعبه الراحل بأنه كان من أكثر اللاعبين انضباطاً وطاعة، مؤكداً أنه كان يعتبره من الموهوبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل كبير.









