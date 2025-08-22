تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding

صدر عن وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التعميم رقم 456/وتاريخ 22/8/2025 ونص على ما يلي:

إنّ والرياضة،

وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أنّ القرار 90 تاريخ 26 2007، لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente Paragliding والمثلث الطائر Plane،

كما أوضحت أنّ القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر،

وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في ، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها،

لذا، فقد تقرّر ما يلي:

1- يُمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان.

2- يشمل هذا المنع ممارس هذه الرياضة أو النشاط والمُسهّل لها والمسؤول عن المنصة التي

يتم الانطلاق منها.

3- تُعدّ مخالفة هذا التعميم بمثابة مخالفة لقرار إداري ويترتب عليها ملاحقة جزائية بحق المخالفين.