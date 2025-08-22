عاجل
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding

تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding
رياضات متنوعة

2025-08-22 | 06:23
تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding

صدر عن وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التعميم رقم 456/وتاريخ 22/8/2025

صدر عن وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التعميم رقم 456/وتاريخ 22/8/2025 ونص على ما يلي:

إنّ وزارة الشباب والرياضة،

وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أنّ القرار 90 تاريخ 26 تموز 2007، لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente Paragliding والمثلث الطائر delta Plane،

كما أوضحت أنّ القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر،

وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في لبنان، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها،

 

لذا، فقد تقرّر ما يلي:

1- يُمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان.

2- يشمل هذا المنع ممارس هذه الرياضة أو النشاط والمُسهّل لها والمسؤول عن المنصة التي

يتم الانطلاق منها.

3- تُعدّ مخالفة هذا التعميم بمثابة مخالفة لقرار إداري ويترتب عليها ملاحقة جزائية بحق المخالفين.

 

