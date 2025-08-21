الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-08-21 | 08:08
بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي

صدر عن وزارة الشباب والرياضة البيان التالي المرفق

صدر عن وزارة الشباب والرياضة البيان التالي:

في سياق الجهود الإصلاحية، ولا سيما من الناحية التشريعية، وبالأخص تعديل القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية، شكّلت وزيرة الشباب والرياضة بموجب القرار رقم 140/1/2025 تاريخ 2/7/2025 لجنة كلفتها مهام تشريعية من بينها إعادة دراسة القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لمختلف الأنشطة الرياضية وسواها، وذلك بغية تحديثها وتطويرها.

وبالنظر الى الخصوصية التي اكتسبتها رياضة "الطيران الشراعي" مؤخراً، بادرت الوزيرة إلى فصلها عن بقية الألعاب الرياضية بغية تسريع إنجاز القرار الفني الخاص بها، وعدم ربطها بالألعاب الرياضية الأخرى، مع إقرار تغيير تصنيف رخصة هذه الأندية من "شبابية" إلى "رياضيّة"، كونها كانت منذ العام 2007، قد صُنفت كجمعيات شبابية خاضعة لمصلحة الشباب، فتقرر إحالة كامل الملف إلى مصلحة الرياضة، حيث المرجعية الطبيعية.

كما نوضح أنّ القرار رقم 90/1/2007 لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجويّ، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، وأن التعديلات المقترحة تتطرق فقط لهذين النشاطين من بين أنشطة رياضات الهواء، مع الإشارة الى أن الجمعيات المرخصة في هذا المجال من قبل الوزارة، تعمد عادة الى الاستحصال على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة قبل الطيران.

وأعدّت الادارة ملف خاص بالأندية الـ 13 المرخصة من قبلها، منذ صدور رقم 90/1/2007، والذي استند في حينه الى شروط فنيّة مطابقة لمعايير السلامة المعتمدة من الإتحاد الدوليّ للطيران (FAI).

كذلك، درست الإدارة ملفاً أعدته الأندية المرخصة الـ 13، بناء لطلب الوزارة، يتعلق باقتراحاتها لتشكيل لجنة للرياضات الجوية وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة برياضة الطيران الشراعيّ وسائر الرياضات الجوية وإنشاء إتحاد لبنانيّ لهذه الغاية.

وبعدما أنجزت الدوائر المختصة في الوزارة "مشروع القرار" المتعلق بشروط الترخيص للجمعيات في رياضة الطيران الشراعي ومعايير السلامة الخاصة باللعبة، بحيث تبقى التعديلات مراعية للإطار التنظيمي العام، وجهت وزيرة الشباب والرياضة الدعوة قبل يومين الى ممثلي الجمعيات الـ13 لمناقشة "مشروع القرار"، وزودتهم مسبقاً بنسخة عنه لدراسته.

وفي الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس، جرت مناقشة "مشروع القرار"، وتحديد صباح غد الجمعة لإستكمال وإنجاز الصياغة النهائية للقرار.

كما تم إبلاغ المجتمعين، أنه وفور صدور القرار الخاص بالشروط والمعايير عن الوزارة بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة، سيتم تشكيل لجنة مدتها سنة لادارة نشاط الطيران الشراعي، على أن يُجدد ترخيص الجمعيات التي تستوفي الشروط وفق القرار، وتجمد رخص الجمعيات غير المستوفية، وتعطى مهلة سنة  لتحقيق الشروط الجديدة، يصار بعدها الى الغاء الترخيص.

كما تقرر وبعد انقضاء السنة، انتخاب اتحاد رياضي وطني لإدارة الرياضات الجوية في حال توفر العدد اللازم من الجمعيات، يكون هو المسؤول، كما اللجنة تجاه الوزارة عن هذه الرياضة وجمعياتها.

ويهم وزارة الشباب والرياضة الإيضاح بأن  القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لديها لم تلحظ إطلاقاً نشاط الـ(Acro Paragliding)، التي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر، وهو نشاط غير وارد في القرارات التنظيمية، التي تقتصر كما سبق الإشارة على نشاطيّ مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، وسوف تصدر الوزارة تعميماً للتأكيد على منع ممارسة هذا النشاط في لبنان تحت طائلة الملاحقة القانونية والمسؤولية الجزائية.  

وزارة الشباب والرياضة
الدائرة الإعلامية

مقالات ذات صلة

مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة
2025-06-02

مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

بيان توضيحي من وزارة المالية بشأن "ملف النفايات"
2025-06-05

بيان توضيحي من وزارة المالية بشأن "ملف النفايات"

بيان مشترك بشأن غزة.. وإسرائيل ترد!
2025-07-21

بيان مشترك بشأن غزة.. وإسرائيل ترد!

بشأن التفتيش النووي في إيران.. بيان ورسالة لعراقجي
2025-06-25

بشأن التفتيش النووي في إيران.. بيان ورسالة لعراقجي

بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان
2025-08-19

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

في بحيرة قرب الأكاديمية التي يتدرّب فيها

2025-08-19

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

في بحيرة قرب الأكاديمية التي يتدرّب فيها

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية
2025-08-17

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

ختام فعاليات الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

2025-08-17

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

ختام فعاليات الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء
2025-08-17

صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء

برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

2025-08-17

صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء

برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

اخترنا لك
مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان
2025-08-19
الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية
2025-08-17
صور - افتتاح ملعب رياضي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الميناء
2025-08-17
المقاتل اللبناني محمود غندور يتوج بحزام (WMC) العالمي
2025-08-17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025