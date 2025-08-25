فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

تعرّض صياد في ولاية فلوريدا
لعضّة من سمكة قرش بعدما اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها.
وقع الحادث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على أحد شواطئ مقاطعة فولوشيا، المعروفة بتسجيل عدد كبير من حالات التواصل مع أسماك القرش.
وبحسب شهود عيان
، فإن الرجل نجح في اصطياد سمكة قرش متوسطة الحجم وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة معها، وأثناء استعداد صديقه لتصويره، تحركت السمكة التي كانت ما تزال على قيد الحياة، وانقضّت على ساقه لتصيبه بجروح متفاوتة.
وسرعان ما تلقى الصياد الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقله بمروحية إلى أحد المستشفيات القريبة حيث خضع لعدة غرز جراحية، ولحسن الحظ، فإن حالته مستقرة، ولكنه خرج من الحادث بذكريات مرعبة وندبة دائمة.
وحذّرت السلطات المحلية من خطورة مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن سمكة القرش قد تبقى خطيرة حتى بعد إخراجها من الماء.
وقال متحدث باسم لجنة الحفاظ على
الحياة البرية وصيد الأسماك في فلوريدا
"ليس من الجيد التعامل مع الحيوانات البرية فقط من أجل صورة."