فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

🇺🇸 Fisherman airlifted to hospital after shark bite at Boca Grande, Florida



Boca Grande Fire C.W. Blosser said firefighters were dispatched just before 11 p.m. on Aug. 16 for a reported shark attack . pic.twitter.com/SFqdeRj8LD — Chamnap53 (@chamnap53) August 20, 2025

تعرّض صياد في لعضّة من سمكة قرش بعدما اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها.وقع الحادث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على أحد شواطئ مقاطعة فولوشيا، المعروفة بتسجيل عدد كبير من حالات التواصل مع أسماك القرش.وبحسب شهود ، فإن الرجل نجح في اصطياد سمكة قرش متوسطة الحجم وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة معها، وأثناء استعداد صديقه لتصويره، تحركت السمكة التي كانت ما تزال على قيد الحياة، وانقضّت على ساقه لتصيبه بجروح متفاوتة.وسرعان ما تلقى الصياد الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقله بمروحية إلى أحد المستشفيات القريبة حيث خضع لعدة غرز جراحية، ولحسن الحظ، فإن حالته مستقرة، ولكنه خرج من الحادث بذكريات مرعبة وندبة دائمة.وحذّرت السلطات المحلية من خطورة مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن سمكة القرش قد تبقى خطيرة حتى بعد إخراجها من الماء.وقال متحدث الحياة البرية وصيد الأسماك في "ليس من الجيد التعامل مع الحيوانات البرية فقط من أجل صورة."