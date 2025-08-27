مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

أثناء نزولها من بوبيدا في قرغيزستان

توفيت المتسلقة الروسية ناتاليا ناغوفيتسينا أثناء نزولها من بوبيدا في قرغيزستان، على الحدود مع ، ولا تزال جثتها موجودة في خيمة على نتوء الجبل، على ارتفاع أكثر من سبعة آلاف متر، بعد أن باءت كل المحاولات لإنقاذها بالفشل.

وكانت ناغوفيتسينا كسرت ساقها في الموقع يوم 12 آب - ، وتمت أمس محاولة أخيرة لإنقاذها، لكن الطقس لم يسمح بذلك، وستبقى جثتها على الأرجح على نتوء الجبل حتى الربيع المقبل، كما أعلن أن لوكا سينيغاليا، المشارك في عملية الإنقاذ، لقي حتفه أيضاً.

جبل بوبيدا، النصر بالعربية، سُمي بهذا الاسم عام 1946 تخليدا لذكرى الانتصار في العظمى، هو قمة جبلية يبلغ ارتفاعها 7439 مترا، يتبع لسلسلة جبال كاكشآل - تو، التي تعتبر أعلى نقطة في جبال تيان شان وقرغيزستان.







