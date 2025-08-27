الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً
رياضات متنوعة

2025-08-27 | 01:04
مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

أثناء نزولها من قمة جبل بوبيدا في قرغيزستان

توفيت المتسلقة الروسية ناتاليا ناغوفيتسينا أثناء نزولها من قمة جبل بوبيدا في قرغيزستان، على الحدود مع الصين، ولا تزال جثتها موجودة في خيمة على نتوء الجبل، على ارتفاع أكثر من سبعة آلاف متر، بعد أن باءت كل المحاولات لإنقاذها بالفشل.
وكانت ناغوفيتسينا كسرت ساقها في الموقع يوم 12 آب - أغسطس، وتمت أمس محاولة أخيرة لإنقاذها، لكن الطقس لم يسمح بذلك، وستبقى جثتها على الأرجح على نتوء الجبل حتى الربيع المقبل، كما أعلن أن الإيطالي لوكا سينيغاليا، المشارك في عملية الإنقاذ، لقي حتفه أيضاً.
جبل بوبيدا، النصر بالعربية، سُمي بهذا الاسم عام 1946 تخليدا لذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى، هو قمة جبلية يبلغ ارتفاعها 7439 مترا، يتبع لسلسلة جبال كاكشآل - تو، التي تعتبر أعلى نقطة في جبال تيان شان وقرغيزستان.



مقالات ذات صلة

البطلة الأولمبية جثةً بلا حياة على ارتفاع 5700 متر
2025-07-31

البطلة الأولمبية جثةً بلا حياة على ارتفاع 5700 متر

على ارتفاع 1500 متر.. لاعب جمباز يؤدي حركة خطيرة (فيديو)
2025-07-09

على ارتفاع 1500 متر.. لاعب جمباز يؤدي حركة خطيرة (فيديو)

وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في دمشق إلى 25
2025-06-23

وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في دمشق إلى 25

وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق إلى 20
2025-06-22

وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق إلى 20

مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

رياضة

رياضات متنوعة

ناتاليا ناغوفيتسينا

جبل بوبيدا

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة
2025-08-25

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

أُصيب مجتمع القفز المظلي البريطاني بصدمة كبيرة

2025-08-25

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

أُصيب مجتمع القفز المظلي البريطاني بصدمة كبيرة

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه
2025-08-25

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها

2025-08-25

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها

