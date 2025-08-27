فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

📹 جانب من اختبارات اللياقة البدنية للحكام ، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. pic.twitter.com/9sQbVqfGcT — الاتحاد الكويتي لكرة اليد (@KHAkuwait) August 25, 2025

تسببت لجنة في لكرة اليد بجدل واسع في البلاد، حين قدّمت حبوب فياغرا كجائزة لأفضل حكم، الفيلكاوي.واعتبر الفيلكاوي الأمر إساءة شخصية، وخروجا عن الروح الرياضية، فقدّم شكوى رسمية الى للرياضة، من خلال مديرها بشار، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بيانا جاء فيه "وجه أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات الحادثة الشخصية التي حصلت أثناء أحد التمارين المخصصة للحكام، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمتسببين لمثل هذه التصرفات الشخصية، ويؤكد الاتحاد وكافة منتسبيه الرفض القاطع لمثل هذه السلوكيات الشخصية المرفوضة".