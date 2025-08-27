فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

تسببت لجنة الحكام
في الاتحاد الكويتي
لكرة اليد بجدل واسع في البلاد، حين قدّمت حبوب فياغرا كجائزة لأفضل حكم، خالد يوسف
الفيلكاوي.
واعتبر الفيلكاوي الأمر إساءة شخصية، وخروجا عن الروح الرياضية، فقدّم شكوى رسمية الى الهيئة العامة
للرياضة، من خلال مديرها بشار عبد الله.
من جهته
، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بيانا جاء فيه "وجه أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات الحادثة الشخصية التي حصلت أثناء أحد التمارين المخصصة للحكام، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمتسببين لمثل هذه التصرفات الشخصية، ويؤكد الاتحاد وكافة منتسبيه الرفض القاطع لمثل هذه السلوكيات الشخصية المرفوضة".