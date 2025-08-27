الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-08-27 | 01:03
فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

قدّمت لجنة الحكام حبوب فياغرا كجائزة لأفضل حكم

تسببت لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي لكرة اليد بجدل واسع في البلاد، حين قدّمت حبوب فياغرا كجائزة لأفضل حكم، خالد يوسف الفيلكاوي.
واعتبر الفيلكاوي الأمر إساءة شخصية، وخروجا عن الروح الرياضية، فقدّم شكوى رسمية الى الهيئة العامة للرياضة، من خلال مديرها بشار عبد الله.
من جهته، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بيانا جاء فيه "وجه أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات الحادثة الشخصية التي حصلت أثناء أحد التمارين المخصصة للحكام، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمتسببين لمثل هذه التصرفات الشخصية، ويؤكد الاتحاد وكافة منتسبيه الرفض القاطع لمثل هذه السلوكيات الشخصية المرفوضة".



مقالات ذات صلة

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية
2025-06-16

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش
2025-08-02

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش

فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى
2025-06-28

فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى

فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!
2025-07-31

فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!

فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد الكويتي لكرة اليد

فياغرا

يوسف الفيلكاوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً
فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً
01:04

مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

أثناء نزولها من قمة جبل بوبيدا في قرغيزستان

01:04

مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً

أثناء نزولها من قمة جبل بوبيدا في قرغيزستان

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة
2025-08-25

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

أُصيب مجتمع القفز المظلي البريطاني بصدمة كبيرة

2025-08-25

فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

أُصيب مجتمع القفز المظلي البريطاني بصدمة كبيرة

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه
2025-08-25

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها

2025-08-25

فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه

اصطادها وسحبها إلى الشاطئ لالتقاط صورة بجانبها

اخترنا لك
مقتل متسلقة على ارتفاع 7000 متر وجثتها ستبقى هناك عاماً كاملاً
01:04
فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة
2025-08-25
فيديو - هجوم قرش على صياد أثناء محاولة التقاط صورة معه
2025-08-25
تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding
2025-08-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025