بيان لوزارة الشباب والرياضة بشأن حادثة جبيل

بيان عن لوزارة والرياضة

صدر عن لوزارة والرياضة ما يلي:



تقوم والرياضة بمتابعة تفاصيل الحادثة التي وقعت الخميس في منطقة ، وهي تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية للتثبت من طبيعة النشاط الذي كان يقوم به الطيّار، وما إذا كان ذلك بقرار منفرد أو بإذن من جمعية مرخصة من الوزارة ينتمي اليها، وخصوصاً بعدما تبين أنه استخدم أجهزة تخص رياضة الأكرو-باراغلايدنغ (Acro-paragliding)، الممنوعة في بموجب التعميم رقم 456/و تاريخ 22/8/2025 الصادر عن الوزارة.

تنتظر الوزارة النتائج النهائية للتحقيقات وتبلغها بها، كي تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، ولا سيما لمضمون التعميم المشار اليه.