قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة

أصدرت وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان القرار رقم 159/1/2025 الذي جاء فيه "تُجمّد تراخيص الجمعيات الواردة أدناه لعدم التزامها بمضمون كتاب الوزارة المؤرخ في 25/8/2025 (طلب تزويد الوزارة جدولين منفصلين بأسماء الطيارين المنفردين والمزدوجين المعتمدين من قبلها، وصور عن شهادات كل منهم)، وذلك لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة:



جمعية نورثرن إيغلز (قرار الترخيص 399/1/2017 تاريخ 31/10/2017) وجمعية سيدرس باراغلايدنغ (قرار الترخيص 125/1/2021 تاريخ 4/11/2021) وجمعية الطيران المظلي اللبناني (قرار الترخيص 184/1/2022 تاريخ 10/3/2022) وجمعية سبورتس (قرار الترخيص 247/1/2023) تاريخ 26/6/2023).



