قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
رياضات متنوعة

2025-09-02 | 08:08
قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان القرار رقم 159/1/2025 الذي جاء فيه "تُجمّد تراخيص الجمعيات الواردة أدناه لعدم التزامها بمضمون كتاب الوزارة المؤرخ في 25/8/2025 (طلب تزويد الوزارة جدولين منفصلين بأسماء الطيارين المنفردين والمزدوجين المعتمدين من قبلها، وصور عن شهادات كل منهم)، وذلك لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة:

جمعية نورثرن إيغلز (قرار الترخيص 399/1/2017 تاريخ 31/10/2017) وجمعية سيدرس باراغلايدنغ (قرار الترخيص 125/1/2021 تاريخ 4/11/2021) وجمعية الطيران المظلي اللبناني (قرار الترخيص 184/1/2022 تاريخ 10/3/2022) وجمعية دلتا سبورتس (قرار الترخيص 247/1/2023) تاريخ 26/6/2023). 

بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي
2025-08-21

بيان عن وزارة الشباب والرياضة بشأن الطيران الشراعي

بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
08:43

بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة

تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding
2025-08-22

تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
11:02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

11:02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
01:07

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل

01:07

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
11:02
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
08:01
وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
01:07
فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس
2025-09-01

