إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان
خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بغية إلغاء الحظر الموقع عليها من المشاركة في بطولة العالم
للملاكمة، وهي التي نالت الميدالية الذهبية
في أولمبياد باريس
2024.
وكان الاتحاد
العالمي للملاكمة قرر في حزيران – يونيو
، إجراء اختبار إلزامي لتحديد الجنس قبل مسابقاته، بغية معالجة قضايا عدم الأهلية الجنسية، مثلما حصل مع خليف.
ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية
، إن خليف رفعت قضية لدى محكمة التحكيم الرياضي من أجل إلغاء الحظر والسماح لها بالمشاركة في البطولة دون الخضوع لاختبارات.
كما طلبت خليف إعلان أهليتها للمشاركة في بطولة العالم
للملاكمة، المقررة من 4 إلى 14 من الشهر الجاري، الا أن (CAS) رفضت الطلب بتعليق تنفيذ قرار الاتحاد العالمي للملاكمة حتى انتهاء النظر في القضية.