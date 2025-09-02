إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

لجأت الجزائرية خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بغية إلغاء الحظر الموقع عليها من المشاركة في للملاكمة، وهي التي نالت في أولمبياد 2024.

وكان العالمي للملاكمة قرر في حزيران – ، إجراء اختبار إلزامي لتحديد الجنس قبل مسابقاته، بغية معالجة قضايا عدم الأهلية الجنسية، مثلما حصل مع خليف.

ونقلت صحيفة دايلي ميل ، إن خليف رفعت قضية لدى محكمة التحكيم الرياضي من أجل إلغاء الحظر والسماح لها بالمشاركة في البطولة دون الخضوع لاختبارات.

كما طلبت خليف إعلان أهليتها للمشاركة في بطولة للملاكمة، المقررة من 4 إلى 14 من الشهر الجاري، الا أن (CAS) رفضت الطلب بتعليق تنفيذ قرار الاتحاد العالمي للملاكمة حتى انتهاء النظر في القضية.







