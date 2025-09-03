فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

عاجل
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": لا نعرف بعد خطة الجيش لـ"حصر السلاح" وكل الاحتمالات واردة الجمعة
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": لا نعرف بعد خطة الجيش لـ"حصر السلاح" وكل الاحتمالات واردة الجمعة
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-03 | 10:48
فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

اقتحم نجل أسطورة الفنون القتالية الحلبة خلال عرض في لوس أنجلوس

اقتحم راجا جاكسون، نجل أسطورة الفنون القتالية المختلطة رامبيغ جاكسون، الحلبة خلال عرض لأكاديمية (KnokX Pro Wrestling)، في لوس أنجلوس.

وقام جاكسون بقذف ستيوارت سميث أرضا بحركة "بودي سلام" قوية، ثم ضربه بنحو 20 لكمة متتالية على الرأس، بينما كان الأخير غير قادر على الدفاع عن نفسه.

ونقل سميث إلى المستشفى وهو فاقد للوعي، ليتبين إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزق في الشفة العليا وفقدان عدد من الأسنان.

وباشرت الشرطة تحقيقا في الحادث، وأكدت الأكاديمية أن الهجوم جاء خارج السيناريو المتفق عليه، حيث انحرف جاكسون عن المشهد المخطط له وتحول إلى عنف حقيقي، وأدانت أفعال راجا.

 

مقالات ذات صلة

وجد فاقداً للوعي في منزله.. وفاة النجم العالمي مايكل مادسن
2025-07-04

وجد فاقداً للوعي في منزله.. وفاة النجم العالمي مايكل مادسن

فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو
2025-08-10

فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46
2025-07-17

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة
2025-06-23

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة

فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

رياضة

رياضات متنوعة

راجا جاكسون

رامبيغ جاكسون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
2025-09-02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

2025-09-02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
2025-09-02

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة

2025-09-02

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة

اخترنا لك
إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
2025-09-02
قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
2025-09-02
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
2025-09-02
وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
2025-09-02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025