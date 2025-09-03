فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

اقتحم راجا ، نجل أسطورة الفنون القتالية المختلطة رامبيغ جاكسون، الحلبة خلال عرض لأكاديمية (KnokX Pro Wrestling)، في .

وقام جاكسون بقذف أرضا بحركة "بودي سلام" قوية، ثم ضربه بنحو 20 لكمة متتالية على الرأس، بينما كان الأخير غير على الدفاع عن نفسه.

ونقل سميث إلى المستشفى وهو فاقد للوعي، ليتبين إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزق في الشفة وفقدان عدد من الأسنان.

وباشرت الشرطة تحقيقا في الحادث، وأكدت الأكاديمية أن الهجوم جاء خارج السيناريو المتفق عليه، حيث انحرف جاكسون عن المشهد المخطط له وتحول إلى عنف حقيقي، وأدانت أفعال راجا.