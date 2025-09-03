فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

اقتحم راجا جاكسون، نجل أسطورة الفنون القتالية المختلطة رامبيغ جاكسون، الحلبة خلال عرض لأكاديمية (KnokX Pro Wrestling)، في لوس أنجلوس.
وقام جاكسون بقذف ستيوارت سميث أرضا بحركة "بودي سلام" قوية، ثم ضربه بنحو 20 لكمة متتالية على الرأس، بينما كان الأخير غير قادر على الدفاع عن نفسه.
ونقل سميث إلى المستشفى وهو فاقد للوعي، ليتبين إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزق في الشفة العليا وفقدان عدد من الأسنان.
وباشرت الشرطة تحقيقا في الحادث، وأكدت الأكاديمية أن الهجوم جاء خارج السيناريو المتفق عليه، حيث انحرف جاكسون عن المشهد المخطط له وتحول إلى عنف حقيقي، وأدانت أفعال راجا.