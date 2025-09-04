«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

ادّعت شاهدة رؤيتها مساعد دولفينز وهو «يخنق» امرأة

كشفت تسجيلات مكالمة طوارئ (911) أنّ شاهدة ادّعت رؤيتها مساعد دولفينز، رايان كرو (37 عاما)، وهو «يخنق» امرأة خارج مجمّع سكني قبل أن «يدفعها» إلى الطابق العلوي، وفق ما نشرته وسائل إعلام أميركية. وأُلقي القبض على كرو في فجر الجمعة، ووجّهت إليه تهمة جنحة تتعلق بالاعتداء المنزلي، قبل أن يدفع ببراءته الثلاثاء.

وأفادت الشاهدة في البلاغ بأنّ المتهم لم يستخدم أسلحة، وأن الواقعة كانت «جسدية» فقط، مدعيةً أن الحادثة بدأت قرابة الساعة 11:45 ليلًا واستُكملت داخل الشقة وسط ضجيج .

وذكرت شرطة لودرديل أنّ عناصرها استجابوا لبلاغ اضطراب منزلي بعد منتصف الليل بقليل، وتبيّن لهم، بحسب تقرير مبدئي، أنّ جدالًا لفظياً حول علاقات سابقة تطوّر إلى احتكاك بدني عندما دفع كرو عن قصد غضبا، وأشارت الشرطة إلى أنّ المزعومة لم تتعرض بإصابات خطِرة ورفضت تلقي العلاج، فيما جرى توقيف كرو في الموقع.

وأُفرِج عن كرو لاحقا بكفالة قدرها ألف ، مع منعه من تناول أو المخدرات وإلزامه بإجراء تقييم لتعاطي المواد خلال عشرة أيام، إضافة إلى أمر بالابتعاد عن الضحية، وأعلن ناديه وضعه في إجازة إدارية مفتوحة، وأكّد المدرّب مايك مكدانيل أنّ التعامل مع الاتهامات بالغ الجدّية وأن الملف سيُترك لمساره القضائي.





