الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-04 | 03:23
«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

ادّعت شاهدة رؤيتها مساعد مدرب ميامي دولفينز وهو «يخنق» امرأة

كشفت تسجيلات مكالمة طوارئ (911) أنّ شاهدة ادّعت رؤيتها مساعد مدرب ميامي دولفينز، رايان كرو (37 عاما)، وهو «يخنق» امرأة خارج مجمّع سكني قبل أن «يدفعها» إلى الطابق العلوي، وفق ما نشرته وسائل إعلام أميركية. وأُلقي القبض على كرو في فورت لودرديل فجر الجمعة، ووجّهت إليه تهمة جنحة تتعلق بالاعتداء المنزلي، قبل أن يدفع ببراءته الثلاثاء.
وأفادت الشاهدة في البلاغ بأنّ المتهم لم يستخدم أسلحة، وأن الواقعة كانت «جسدية» فقط، مدعيةً أن الحادثة بدأت قرابة الساعة 11:45 ليلًا واستُكملت داخل الشقة وسط ضجيج شجار.
وذكرت شرطة فورت لودرديل أنّ عناصرها استجابوا لبلاغ اضطراب منزلي بعد منتصف الليل بقليل، وتبيّن لهم، بحسب تقرير مبدئي، أنّ جدالًا لفظياً حول علاقات سابقة تطوّر إلى احتكاك بدني عندما دفع كرو المرأة عن قصد غضبا، وأشارت الشرطة إلى أنّ الضحية المزعومة لم تتعرض بإصابات خطِرة ورفضت تلقي العلاج، فيما جرى توقيف كرو في الموقع.
وأُفرِج عن كرو لاحقا بكفالة قدرها ألف دولار، مع منعه من تناول الكحول أو المخدرات وإلزامه بإجراء تقييم لتعاطي المواد خلال عشرة أيام، إضافة إلى أمر بالابتعاد عن الضحية، وأعلن ناديه وضعه في إجازة إدارية مفتوحة، وأكّد المدرّب مايك مكدانيل أنّ التعامل مع الاتهامات بالغ الجدّية وأن الملف سيُترك لمساره القضائي.


مقالات ذات صلة

فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً
2025-07-05

فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً

مدرب ريال مدريد يتبنى موقف مدرب مايوركا ضد الحكم
2025-08-18

مدرب ريال مدريد يتبنى موقف مدرب مايوركا ضد الحكم

يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)
2025-07-05

يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)

أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن
2025-06-20

أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن

«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

رياضة

رياضات متنوعة

ميامي دولفينز

رايان كرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
06:45

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

06:45

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
03:25

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

03:25

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
03:24

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

03:24

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

اخترنا لك
أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
06:45
إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
03:25
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
03:24
فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي
2025-09-03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025