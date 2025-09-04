إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

كشفت عائلة لاعب الأميركية، إيثان بريتشارد، عن تعرّضه لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد، أثناء قيادته السيارة لإيصال عمّته إلى ابنتها قرب الحدود بين فلوريدا وجورجيا.

وأوضح والده، بريتشارد، أنّ الطلقات سُمعت فور انعطاف السيارة عند أحد الشوارع، مشيرا إلى أنّ الأطباء يراقبون تورّم الدماغ بعد إجراء جراحة، وأنّ وضعه مستقر.

وذكرت شرطة مقاطعة غادسدن أنّ الحادثة وقعت قرابة العاشرة ليلًا، حيث عُثر على بريتشارد مصابا داخل المركبة قبل نقله إلى مستشفى محلّي، فيما تتولّى إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا التحقيق بالتعاون مع مكتب الشريف، من دون إعلان عن توقيفات حتى الآن.

وأفاد مدرّب فلوريدا ستيت، مايك نورفيل، أنه تواصل مع اللاعب في المستشفى وأكّد استقرار حالته، لافتا إلى دعم الفريق الكامل لزميلهم في هذه الواقعة المؤلمة.

وكانت الجامعة قد أعلنت الاثنين أنّ بريتشارد في حرجة لكن مستقرّة في العناية المركزة، مع طلب احترام خصوصية العائلة.

وانضم بريتشارد إلى فلوريدا ستيت في الأوّل - ديسمبر 2024، ولم يشارك في فوز الفريق (٣١-١٧) على السبت الماضي.









