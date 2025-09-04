الأخبار
إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
رياضات متنوعة

2025-09-04 | 03:25
إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

كشفت عائلة لاعب فلوريدا ستيت لكرة القدم الأميركية، إيثان بريتشارد، عن تعرّضه لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد، أثناء قيادته السيارة لإيصال عمّته إلى منزل ابنتها قرب الحدود بين فلوريدا وجورجيا.
وأوضح والده، إيرل بريتشارد، أنّ الطلقات سُمعت فور انعطاف السيارة عند أحد الشوارع، مشيرا إلى أنّ الأطباء يراقبون تورّم الدماغ بعد إجراء جراحة، وأنّ وضعه مستقر.
وذكرت شرطة مقاطعة غادسدن أنّ الحادثة وقعت قرابة العاشرة ليلًا، حيث عُثر على بريتشارد مصابا داخل المركبة قبل نقله إلى مستشفى محلّي، فيما تتولّى إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا التحقيق بالتعاون مع مكتب الشريف، من دون إعلان عن توقيفات حتى الآن.
وأفاد مدرّب فلوريدا ستيت، مايك نورفيل، أنه تواصل مع اللاعب في المستشفى وأكّد استقرار حالته، لافتا إلى دعم الفريق الكامل لزميلهم في هذه الواقعة المؤلمة.
وكانت الجامعة قد أعلنت صباح الاثنين أنّ بريتشارد في حالة حرجة لكن مستقرّة في العناية المركزة، مع طلب احترام خصوصية العائلة.
وانضم بريتشارد إلى فلوريدا ستيت في كانون الأوّل - ديسمبر 2024، ولم يشارك في فوز الفريق (٣١-١٧) على ألاباما السبت الماضي.




العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين
2025-09-02

العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين

وزارة الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان أدت إلى إصابة مواطن بجروح
2025-06-12

وزارة الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان أدت إلى إصابة مواطن بجروح

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات
2025-08-24

الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
06:45

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

06:45

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
03:24

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

03:24

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز
03:23

«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

ادّعت شاهدة رؤيتها مساعد مدرب ميامي دولفينز وهو «يخنق» امرأة

03:23

«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز

ادّعت شاهدة رؤيتها مساعد مدرب ميامي دولفينز وهو «يخنق» امرأة

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
06:45
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
03:24
«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز
03:23
فيديو – اقتحم الحلبة معتدياً تاركاً المقاتل فاقداً للوعي
2025-09-03

