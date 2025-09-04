توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في الأميركية

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط السابق في الأميركية (NFL) ، الثلاثاء، على خلفية واقعة عنف أسري وقعت خارج مطار لودرديل– الدولي بولاية .

ووفق تقرير الشرطة الذي أوردته وسائل إعلام، فقد بدأ بارو مشادّة مع ابنه القاصر، قبل أن تتدخّل زوجته شيلي لمحاولة تهدئة الموقف، فتعرّضت لضربةٍ منه عن طريق الخطأ أسقطتها أرضًا، ثم وجّه ضربة "مغلقة القبضة" إلى وجه ابنه، ما دفع الابن الأكبر للتدخّل والاشتباك مع والده، قبل توقيف الأخير.

وأُسندت إلى بارو ثلاث تهم من جنح الدرجة الأولى تتعلقّ بالعنف الأسري (اللمس أو الضرب)، بحسب سجلّات المحكمة التي أشارت أيضاً إلى أنّه دفع ببراءته.

وأفادت السلطات بأنّ الجدال بدأ قبل وصول العائلة إلى ، وأنّ التحقيق جارٍ من دون الإعلان عن توقيفات أخرى.

بارو، البالغ 55 عاما، برز في جامعة قبل أن يختاره أويلرز في الجولة الثانية من درفت 1993، ولعب لاحقا لكارولاينا بانثرز ثم جاينتس، ثم انتقل لدالاس كاوبويز حيث اختتم مسيرته عام 2005، وبعد الاعتزال، عمل مدرّبًا لخطّ الظهر في جامعة ميامي ولاحقا مع سياتل سي هوكس.







