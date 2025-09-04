الأخبار
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
رياضات متنوعة

2025-09-04 | 03:24
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط السابق في دوري كرة القدم الأميركية (NFL) مايكل بارو، الثلاثاء، على خلفية واقعة عنف أسري وقعت خارج مطار فورت لودرديل–هوليوود الدولي بولاية فلوريدا
ووفق تقرير الشرطة الذي أوردته وسائل إعلام، فقد بدأ بارو مشادّة مع ابنه القاصر، قبل أن تتدخّل زوجته شيلي لمحاولة تهدئة الموقف، فتعرّضت لضربةٍ منه عن طريق الخطأ أسقطتها أرضًا، ثم وجّه ضربة "مغلقة القبضة" إلى وجه ابنه، ما دفع الابن الأكبر للتدخّل والاشتباك مع والده، قبل توقيف الأخير.
وأُسندت إلى بارو ثلاث تهم من جنح الدرجة الأولى تتعلقّ بالعنف الأسري (اللمس أو الضرب)، بحسب سجلّات المحكمة التي أشارت أيضاً إلى أنّه دفع ببراءته.
وأفادت السلطات بأنّ الجدال بدأ قبل وصول العائلة إلى المطار، وأنّ التحقيق جارٍ من دون الإعلان عن توقيفات أخرى.
بارو، البالغ 55 عاما، برز في جامعة ميامي قبل أن يختاره هيوستن أويلرز في الجولة الثانية من درفت 1993، ولعب لاحقا لكارولاينا بانثرز ثم نيويورك جاينتس، ثم انتقل لدالاس كاوبويز حيث اختتم مسيرته عام 2005، وبعد الاعتزال، عمل مدرّبًا لخطّ الظهر في جامعة ميامي ولاحقا مع سياتل سي هوكس.



توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

