أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

رياضات متنوعة

2025-09-04 | 06:45
قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

قتل مينداوغاس كييراس، لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي، البالغ 45 عاماً، إثر حادث تخلل إجازة عائلية على أحد الأنهار في بلاده.
فقد قفز كييراس من جسر يعلو النهر، لكنه اصطدم بشي ما فتسبب بإصابات قاتلة في الرأس والرقبة، وقال صديق للراحل لـ(LRT) "أخبرتني زوجته، أن مينداوغاس قفز في الماء من الجسر وأصيب إصابات قاتلة، وأعتقد أن هناك أغصانا أو شيئا آخر في النهر أصاب رأسه ورقبته".
وشارك مينداوغاس لمدة 20 عاما متواصلة بين 1999 و2018 في بطولات العالم، مسجلا 100 مباراة دولية، بما فيها مشاركته في 20 بطولة عالمية متتالية.
ويلقب مينداوغاس في ليتوانيا بـ"ميندي"، وكان يشغل مؤخراً منصب المدرب الرئيسي لفريق هوكي بانكس فيلنيوس، بطل ليتوانيا الحالي.


مقالات ذات صلة

لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا
2025-06-28

لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
2025-09-02

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

الوافد الجديد بيشوف يرتبط بابنة أسطورة بايرن ميونيخ
2025-08-22

الوافد الجديد بيشوف يرتبط بابنة أسطورة بايرن ميونيخ

نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما
2025-08-16

نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما

رياضة

رياضات متنوعة

مينداوغاس كييراس

منتخب ليتوانيا

