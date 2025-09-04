أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

قتل مينداوغاس كييراس، لاعب منتخب السابق في الهوكي، البالغ 45 عاماً، إثر حادث تخلل إجازة عائلية على أحد الأنهار في بلاده.

فقد قفز كييراس من جسر يعلو النهر، لكنه اصطدم بشي ما فتسبب بإصابات قاتلة في الرأس والرقبة، وقال صديق للراحل لـ(LRT) "أخبرتني زوجته، أن مينداوغاس قفز في الماء من وأصيب إصابات قاتلة، وأعتقد أن هناك أغصانا أو شيئا آخر في النهر أصاب رأسه ورقبته".

وشارك مينداوغاس لمدة 20 عاما متواصلة بين 1999 و2018 في بطولات ، مسجلا 100 مباراة دولية، بما فيها مشاركته في 20 بطولة عالمية متتالية.

ويلقب مينداوغاس في ليتوانيا بـ" "، وكان يشغل مؤخراً منصب المدرب لفريق هوكي بانكس ، بطل ليتوانيا الحالي.





