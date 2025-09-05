الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-05 | 09:39
الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

من المقرر أن يعود بطلان الملاكمة السابقان، الأميركيين مايك تايسون وفلويد مايويذر إلى الحلبة، لخوض صدام مرتقب بينهما في ربيع العام المقبل.
وما أن أعلنت شركة الإنتاج التي تنظم وتدير نزالات الملاكمة "سي إس آي سبورتس" عن النزال بين تايسون، 59 عاماً، ومايويذر، 48 عاما، دون تحديد زمانه ومكانه، حتى اشتعلت وسائل التواصل، بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما.
وكان تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، خسر بالنقاط أمام مواطنه جيك بول في نزال استعراضي من ثماني جولات في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي.
وقال تايسون "هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم، وما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقا، سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على العقد من أجل إقامة هذه المواجهة".
أما مايويذر، الفائز بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، دون أن يتكبد أي خسارة في خمسين نزالا "أمارس هذه الرياضة منذ 30 عاما، ولم يتمكن أي ملاكم من الفوز عليّ، وأنتم تعلمون أنني إذا كنت أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطوريا .. أنا الأفضل في عالم الملاكمة".



مقالات ذات صلة

نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية
2025-07-06

نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية

زفاف اسطوري للملياردير الاميركي جيف بيزوس ولورين سانشيز
2025-06-28

زفاف اسطوري للملياردير الاميركي جيف بيزوس ولورين سانشيز

بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
2025-08-21

بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!

مواجهة بين الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية الإسرائيلية (فيديو)
2025-06-17

مواجهة بين الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية الإسرائيلية (فيديو)

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

رياضة

رياضات متنوعة

مايك تايسون

فلويد مايويذر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
2025-09-04

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

2025-09-04

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
2025-09-04

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

2025-09-04

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
2025-09-04

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

2025-09-04

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

أُلقي القبض على لاعب خطّ الوسط في دوري كرة القدم الأميركية

اخترنا لك
أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
2025-09-04
إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
2025-09-04
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
2025-09-04
«تهمة الخنق» تطال مساعد مدرّب ميامي دولفينز
2025-09-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025