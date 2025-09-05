الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

من المقرر أن يعود بطلان الملاكمة السابقان، وفلويد مايويذر إلى الحلبة، لخوض مرتقب بينهما في ربيع العام المقبل.

وما أن أعلنت شركة الإنتاج التي تنظم وتدير نزالات الملاكمة "سي إس آي سبورتس" عن النزال بين تايسون، 59 عاماً، ومايويذر، 48 عاما، دون تحديد زمانه ومكانه، حتى اشتعلت وسائل التواصل، بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما.

وكان تايسون، بطل السابق للوزن الثقيل، خسر بالنقاط أمام مواطنه جيك بول في نزال استعراضي من ثماني جولات في تشرين الثاني - .

وقال تايسون "هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم، وما زلت لا أصدق أن يريد فعل ذلك حقا، سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على من أجل إقامة هذه المواجهة".

أما مايويذر، الفائز بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، دون أن يتكبد أي خسارة في خمسين نزالا "أمارس هذه الرياضة منذ 30 عاما، ولم يتمكن أي ملاكم من الفوز عليّ، وأنتم تعلمون أنني أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطوريا .. أنا الأفضل في عالم الملاكمة".







