اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

تلقى بطل رياضة التايكوندو إمين تشيتينباغ، تهماً بالاحتيال المالي والالكتروني وعمليات ابتزاز من قبل لجنة تحقيق روسية.

فقد تم اعتقال البطل العالمي في التايكوندو بالاستناد الى اتهام بارتكاب جرائم منها اثنتان ضد ، والاثنتان الأخريان ضد الممتلكات الاقتصادية وفقا لوثائق القضية التي استعرضتها ، بعد محاولته الفرار من السلطات.

ووفق الاتهام، فإن إمين عضو في جماعة إجرامية قامت بتجنيده مع عدد من ضباط الشرطة، حيث تم استغلال تشيتينباغ لترتيب لقاءات مع مستثمري العملات الرقمية، وجمع معلومات حساسة عن الضحايا وحجم أموالهم.

وتبين من التحقيق، أنه تم استهداف عدد كبير من سكان ، من خلال تنفيذ عمليات ابتزاز، فتم إدراج تشيتينباغ على قائمة المطلوبين، وتمديد فترة اعتقاله حتى 14 تشرين الاول - أكتوبر المقبل.





