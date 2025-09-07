الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-07 | 05:23
اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

تهم بالاحتيال المالي والالكتروني وعمليات ابتزاز

تلقى بطل رياضة التايكوندو إمين تشيتينباغ، تهماً بالاحتيال المالي والالكتروني وعمليات ابتزاز من قبل لجنة تحقيق روسية.
فقد تم اعتقال البطل العالمي في التايكوندو بالاستناد الى اتهام بارتكاب جرائم منها اثنتان ضد سلطة الدولة، والاثنتان الأخريان ضد الممتلكات الاقتصادية وفقا لوثائق القضية التي استعرضتها وكالة نوفوستي، بعد محاولته الفرار من السلطات.
ووفق الاتهام، فإن إمين عضو في جماعة إجرامية قامت بتجنيده مع عدد من ضباط الشرطة، حيث تم استغلال تشيتينباغ لترتيب لقاءات مع مستثمري العملات الرقمية، وجمع معلومات حساسة عن الضحايا وحجم أموالهم.
وتبين من التحقيق، أنه تم استهداف عدد كبير من سكان موسكو، من خلال تنفيذ عمليات ابتزاز، فتم إدراج تشيتينباغ على قائمة المطلوبين، وتمديد فترة اعتقاله حتى 14 تشرين الاول - أكتوبر المقبل.


مقالات ذات صلة

قرار قضائي يلزم موقعاً الكترونياً بوقف تسريب التحقيق و"ابتزاز" بنك البحر المتوسط
2025-06-21

قرار قضائي يلزم موقعاً الكترونياً بوقف تسريب التحقيق و"ابتزاز" بنك البحر المتوسط

الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 6 أشخاص في همدان بتهمة التخابر مع إسرائيل
2025-06-24

الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 6 أشخاص في همدان بتهمة التخابر مع إسرائيل

الشرطة الإيرانية: اعتقال شخصين في إقليم البرز بتهمة التخابر مع إسرائيل
2025-06-15

الشرطة الإيرانية: اعتقال شخصين في إقليم البرز بتهمة التخابر مع إسرائيل

جلسة حكومية للبت في ملف السلاح! (الأنباء الإلكترونية)
2025-07-06

جلسة حكومية للبت في ملف السلاح! (الأنباء الإلكترونية)

اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

رياضة

رياضات متنوعة

التايكوندو

إمين تشيتينباغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر
2025-09-05

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

2025-09-05

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
2025-09-04

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

2025-09-04

أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه

قتل لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي البالغ 45 عاماً

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
2025-09-04

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

2025-09-04

إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس

تعرّض لإصابة بطلق ناري في مؤخرة الرأس مساء الأحد

اخترنا لك
الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر
2025-09-05
أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
2025-09-04
إصابة لاعب فلوريدا بطلق ناري في الرأس
2025-09-04
توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
2025-09-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025