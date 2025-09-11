عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير

ابتكر المصارع الأميركي الشهير جون سينا طريقة لافتة لعدّ نزالاته المتبقية قبل جولة الوداع والاعتزال، إذ ينشر على صور نجوم ترتبط أرقام قمصانهم بالعدد المتبقي.

بدأت السلسلة التي تكتفي بصور بلا تعليقات، بصورة (10)، ثم إيرلينغ هالاند (9)، فكريستيانو (7)، فيما حمل الرقم (8) تحية لأسطورة السلة كوبي براينت، تاركة للجمهور والإعلام مهمّة فكّ الشفرة.

تأتي هذه الإشارات بالتزامن مع جولة اعتزال تمتدّ خلال العام الحالي، بعدما أكد سينا أن 2025 سيكون محطة ختام مسيرته داخل الحلبات.

أمّا اختيار رموز عالمية من وكرة السلة فيمنح بعدا جماهيريا واسعا، فالأرقام مألوفة للملايين وتعمل كعدّاد بصري يسهُل تتبعه ويشعل التفاعل.

وقد فسّرت وسائل رياضية منشور ميسي على أنه إشارة إلى "10 مواعيد متبقية"، قبل أن تتوالى صور بأرقام أقلّ، ما يدعم فكرة العدّ التنازلي حتى لحظة الوداع.

وبين صمت سينا المقصود وتخمينات المتابعين، يواصل المقاتل صناعة قصة ختامية تتجاوز الحلبة إلى فضاءات الرياضة الشعبية حول .






