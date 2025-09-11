الأخبار
حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
رياضات متنوعة

2025-09-11 | 00:51
حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى للعمر للمشاركة في المنافسات الدولية، وما هو السن الأنسب لذلك.
ففي بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في تموز - يوليو في سنغافورة، خطفت الأنظار السباحة تسي دي يو البالغة من العمر 12 عاما فقط، بعدما اقتربت بفارق ستة أجزاء من المئة من إحراز الميدالية البرونزية في سباق 200 متر متنوع، كما صعدت إلى منصة التتويج مع فريق التتابع 4×200 متر حر، رغم أنها لم تشارك في النهائي.
لكن ليس كل الرياضيين الصغار الموهوبين تُتاح لهم فرصة المنافسة على الميداليات، إذ يُستبعد بعضهم بسبب عامل العمر.
من أبرز الأمثلة اللاعبة الصينية تسي يي يان (17 عاما) المتخصصة في رمي الرمح، والتي لن تتمكن من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها طوكيو من 13 إلى 21 الجاري، رغم أنها تحتل المركز الثالث عالميا هذا الموسم برمية بلغت 65.89 مترا.
ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى لا يُسمح لأي رياضي دون 16 عاما بالمشاركة في بطولة العالم. 
كما أن القوانين أكثر صرامة في مسابقات الرمي والمركّبة وسباق 10,000 متر والماراثون والمشي، حيث يشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما.
ولهذا السبب، لن تتمكن تسي يي يان (17 عاما) من المنافسة على الميداليات، في حين سيشارك كل من العداء الأسترالي غوت غوت (17 عاما) والأميركي لوتكنهاوس (16 عاما)، اللذين يعتبران من أبرز المواهب الصاعدة عالميا.
اللافت أن تسي يي يان واصلت بروزها مؤخرا، إذ أحرزت يوم الأحد الماضي المركز الأول في مسابقة رمي الرمح خلال ملتقى بكين، ضمن الدوري الذهبي لجولة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، برمية بلغت 64.46 مترا، متفوقةً على كل من لينغ دان وتشيان تشيان.


