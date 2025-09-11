ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب

انضمّ إلى شركة MMA.INC بصفة "مستشار استراتيجي"

أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور، خلال فعالية في ، عن شراكة تجارية مع ، الذي انضمّ إلى شركته MMA.INC بصفة "مستشار استراتيجي".

وقال ماكغريغور إنّ الهدف هو تحويل جماهيرية اللعبة إلى مشاركة فعلية عبر استقطاب متدرّبين جدد ورفد المدربين والصالات وصغار الأعمال بإيرادات مستدامة.

وتصف الشركة نفسها بأنها "منصة شاملة" توفّر أدوات وموارد مبتكرة لمجتمع رياضات القتال، فيما أشاد الابن بتوسّع شعبية الـMMA عالميا، مؤكّدا دعمه لروّاد الأعمال في هذا القطاع.

يأتي الإعلان بالتزامن مع تكثيف المقاتل حديثه عن عودة محتملة إلى القتال، وسعيه لحشد تأييد سياسي لترشّحه لرئاسة إيرلندا، وقد نشر مؤخرا صورة لمكالمة عبر "فايس تايم" مع الملياردير ، الذي أبدى دعما علنيا لحملته.

ورغم استيفائه شرط السن (37 عامًا)، يبدو أنّ ماكغريغور لم يحصل بعد على الترشيحات اللازمة قانونيا؛ إذ يشترط القانون ترشيح 20 نائبا من أو أربع سلطات محلّيّة لإدراج الاسم على ورقة الاقتراع.

وتتزامن تحرّكاته مع مستجدات قضائية، إذ ثبّتت الإيرلندية حكما مدنيا صدر في تشرين الثاني - نوفمبر 2024 يقضي بمسؤوليته عن اعتداء جنسي على نيكيتا هاند، وإلزامه بدفع 248 ألف تعويضا، فيما باشرت المدعية إجراءات قانونية إضافية بعد رفض .









