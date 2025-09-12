سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث، اختفت كرة نجم الإنجليزي مات فيتزباتريك، بعدما قال شهود إنّ طفلين التقطاها من بين الأشجار خلال توقّف اللعب بسبب سوء الطقس.

وكان فيتزباتريك يتقدّم بثبات نحو القمة عند رصيد ستّ ضربات تحت المعدّل للجولة، قبل أن ينحرف إرسالُه في 18 إلى الجهة اليمنى في العشب الكثيف، فلعب كرةً بديلة احتياطا، ثم دوّى إنذار إيقاف اللعب.

عند بعد نحو ، اصطحب الحكم اللاعب إلى المنطقة التي يُرجَّح أنها شهدت سقوط الأولى، حيث أفاد متفرجون برؤية صبيَّين يسرعان خارج الشجيرات وبحوزتهما كرة.

وبناءً على ذلك، سمح الحكم لفيتزباتريك بإسقاط كرة قرب ذلك الموضع مع احتساب عقوبة، بدلًا من مواصلة اللعب بالكرة البديلة التي كان ستحمّله على الأرجح نتيجة أسوأ.

النتيجة؟ أنهى الحفرة في ستّ ضربات بدلًا من سبع مرجّحة، أي ضربة أقل مما كان سيواجهه، ليُكمل الجولة بمجموع 66 ضربة (ستّ ضربات تحت المعدّل للجولة).

وبذلك بقي على بُعدين فقط من المتصدر المبكر، لودفيغ أوبرغ (64)، زميله في فريق لكأس رايدر، في إشارةٍ قد تفهم على أنّ القائد لوك يدرس الدفع بهما كثنائي في بيثبيج بلاك أواخر الشهر الجاري.









