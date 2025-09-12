الأخبار
سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية
رياضات متنوعة

2025-09-12 | 02:19
سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث، اختفت كرة نجم الغولف الإنجليزي مات فيتزباتريك، بعدما قال شهود إنّ طفلين التقطاها من بين الأشجار خلال توقّف اللعب بسبب سوء الطقس.
وكان فيتزباتريك يتقدّم بثبات نحو القمة عند رصيد ستّ ضربات تحت المعدّل الإجمالي للجولة، قبل أن ينحرف إرسالُه في الحفرة 18 إلى الجهة اليمنى في العشب الكثيف، فلعب كرةً بديلة احتياطا، ثم دوّى إنذار إيقاف اللعب.
عند الاستئناف بعد نحو 90 دقيقة، اصطحب الحكم اللاعب إلى المنطقة التي يُرجَّح أنها شهدت سقوط الكرة الأولى، حيث أفاد متفرجون برؤية صبيَّين يسرعان خارج الشجيرات وبحوزتهما كرة.
وبناءً على ذلك، سمح الحكم لفيتزباتريك بإسقاط كرة جديدة قرب ذلك الموضع مع احتساب عقوبة، بدلًا من مواصلة اللعب بالكرة البديلة التي كان ستحمّله على الأرجح نتيجة أسوأ.
النتيجة؟ أنهى الحفرة في ستّ ضربات بدلًا من سبع مرجّحة، أي ضربة أقل مما كان سيواجهه، ليُكمل الجولة بمجموع 66 ضربة (ستّ ضربات تحت المعدّل للجولة). 
وبذلك بقي على بُعدين فقط من المتصدر المبكر، السويدي لودفيغ أوبرغ (64)، زميله في فريق أوروبا لكأس رايدر، في إشارةٍ قد تفهم على أنّ القائد لوك دونالد يدرس الدفع بهما كثنائي في بيثبيج بلاك أواخر الشهر الجاري.




