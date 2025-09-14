الأخبار
فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش
رياضات متنوعة

2025-09-14 | 02:22
فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش

تعرض "الوحش" بروك ليسنر الى موقف محرج

تعرض "الوحش" بروك ليسنر الى موقف محرج، حين تمزق بنطاله وسط الحلبة، خلال عرض سماكداون (WWE SmackDown) الذي جرى فجر أمس السبت.
فأثناء حديث ليسنر على الحلبة عن عدائه للأسطورة جون سينا، فوجئ بظهور (R-Truth) الذي يعد أحد أكبر المعجبين بالأخير، فقدم نفسه باسم "رون سينا"، الأمر الذي فجر الضحك والهتافات بين الجماهير.
وردّاً على ذلك، نفذ ليسنر ضربته الشهيرة (F-5) نحو (R-Truth)، لكنه تعرض لموقف محرج، بسبب تمزق سرواله أثناء الفقرة، ما أثار تفاعلا كبيراً من قبل المتفرجين.
ومن المرتقب أن يواجه بروك ليسنر الأسطورة جون سينا في عرض (WrestlePalooza) المقرر إقامته في إنديانابوليس يوم 20 الجاري.


