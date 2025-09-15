وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

There really was nobody like Ricky Hatton ❤️ pic.twitter.com/59DzxtNBJY — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 14, 2025 One of the greatest nights in British boxing history.



You'll never be forgotten Ricky 🩵pic.twitter.com/BWddX0FESx — IFL TV (@IFLTV) September 14, 2025

توفي ريكي هاتون، أحد أبرز الملاكمين وأكثرهم شعبية، وبطل السابق في وزني الخفيف-الوسط والوسط، عن 46 عاماً. وعُثر عليه في منزله في منطقة الكبرى، فيما أكدت الشرطة أن وفاته لا تُعد مشبوهة.وانهالت عبارات الرثاء من أسرة الملاكمة، حيث وصفه خان بأنه "صديق ومرشد ومحارب"، بينما قال تايسون فيوري إنه "أسطورة لن تتكرر".أصبح هاتون مشهوراً بأسلوبه القتالي الشرس وشخصيته المتواضعة، وبلغ القمة بفوزه التاريخي على كوستيا تسيزو عام 2005، قبل أن يواجه أساطير مثل فلويد مايويذر وماني باكياو، وعُرف أيضاً بجماهيريته الكبيرة، خاصة في مانشستر، وألهم جيلاً كاملاً من المشجعين والملاكمين.ورغم نجاحاته، كان هاتون صريحاً بشأن معاناته مع الاكتئاب والإدمان بعد اعتزاله، وتمكن من العودة إلى الحلبة عام 2012، في خطوة اعتُبرت انتصاراً شخصياً رغم خسارته، كما حقق نجاحاً لاحقاً كمدرب، حيث قاد الملاكم زانات زاكانيانوف إلى التتويج بلقب عالمي عام 2017.وكرّم ، الذي كان هاتون من أبرز مشجعيه، ذكراه بدقيقة تقدير قبل أمس الأحد أمام .