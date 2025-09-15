الأخبار
وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
رياضات متنوعة

2025-09-15 | 00:45
وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

أحد أبرز الملاكمين البريطانيين وأكثرهم شعبية

توفي ريكي هاتون، أحد أبرز الملاكمين البريطانيين وأكثرهم شعبية، وبطل العالم السابق في وزني الخفيف-الوسط والوسط، عن 46 عاماً. وعُثر عليه في منزله في منطقة مانشستر الكبرى، فيما أكدت الشرطة أن وفاته لا تُعد مشبوهة.
وانهالت عبارات الرثاء من أسرة الملاكمة، حيث وصفه أمير خان بأنه "صديق ومرشد ومحارب"، بينما قال تايسون فيوري إنه "أسطورة لن تتكرر".
أصبح هاتون مشهوراً بأسلوبه القتالي الشرس وشخصيته المتواضعة، وبلغ القمة بفوزه التاريخي على كوستيا تسيزو عام 2005، قبل أن يواجه أساطير مثل فلويد مايويذر وماني باكياو، وعُرف أيضاً بجماهيريته الكبيرة، خاصة في مانشستر، وألهم جيلاً كاملاً من المشجعين والملاكمين.
ورغم نجاحاته، كان هاتون صريحاً بشأن معاناته مع الاكتئاب والإدمان بعد اعتزاله، وتمكن من العودة إلى الحلبة عام 2012، في خطوة اعتُبرت انتصاراً شخصياً رغم خسارته، كما حقق نجاحاً لاحقاً كمدرب، حيث قاد الملاكم زانات زاكانيانوف إلى التتويج بلقب عالمي عام 2017.
وكرّم نادي مانشستر سيتي، الذي كان هاتون من أبرز مشجعيه، ذكراه بدقيقة تقدير قبل ديربي أمس الأحد أمام مانشستر يونايتد.



فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46
2025-07-17

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما
2025-08-20

وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما

وفاة المرجع الدستوري الكبير النائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين
2025-09-03

وفاة المرجع الدستوري الكبير النائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين

وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
2025-09-13

وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع

