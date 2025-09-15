فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

على الرغم من دخول البرازيلي جين سيلفا إلى الحلبة بثقة عالية، وتوجيهه لكمات قاسية، فقد اكتسحه مواطنه ألكسندر في النزال الذي جمعهما فجر امس الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي جرت ضمن النزال لحدث (UFC Noche 3)، في في الأميركية،وصمد لوبيز أمام اللكمات، ثم هاجم وأسقط منافسه على أرض الحلبة في الجولة الأولى، وواصل أفضليته في الجولة الثانية إلى ان حقق الفوز بالضربة الفنية القاضية.وحقق لوبيز (30 عاما) السابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية مقابل 7 هزائم، فيما مني سيلفا (28 عاما)، بالهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصارا.