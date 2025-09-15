الأخبار
فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
رياضات متنوعة

2025-09-15 | 00:51
فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

ضمن النزال الرئيسي لحدث (UFC Noche 3)

على الرغم من دخول البرازيلي جين سيلفا إلى الحلبة بثقة عالية، وتوجيهه لكمات قاسية، فقد اكتسحه مواطنه ألكسندر دييغو لوبيز في النزال الذي جمعهما فجر امس الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي جرت ضمن النزال الرئيسي لحدث (UFC Noche 3)، في سان خوسيه في الولايات المتحدة الأميركية،
وصمد لوبيز أمام اللكمات، ثم هاجم وأسقط منافسه على أرض الحلبة في الجولة الأولى، وواصل أفضليته في الجولة الثانية إلى ان حقق الفوز بالضربة الفنية القاضية.
وحقق لوبيز (30 عاما) انتصاره السابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية مقابل 7 هزائم، فيما مني سيلفا (28 عاما)، بالهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصارا.



