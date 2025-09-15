الأخبار
رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين

رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين
رياضات متنوعة

2025-09-15 | 00:54
رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين

احتجاجات تسببت في عرقلة سباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات الهوائية

على الرغم من أن احتجاجاتهم تسببت في عرقلة مراحل من سباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات الهوائية، فقد أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
وقال سانشيز في كلمة خلال تجمع لحزبه الاشتراكي في مدينة ملقة جنوب البلاد "اليوم يصادف نهاية سباق فويلتا، وإذ نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين، نعبر عن إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل قضية فلسطين".
وفي ظل تعزيزات أمنية، ونشر أكثر من الف عنصر من الشرطة، لتأمين المرحلة الختامية من السباق الذي امتد على مدار ٢١ يوما، بعد سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وضد فريق "إسرائيل – بريمر تيك"، المشارك في الحدث، تمكن متظاهرون يوم السبت من اختراق الحواجز الأمنية قرب مدريد وقطعوا الطريق، ما اضطر المتسابقين إلى تغيير مسارهم مؤقتا.
في المقابل، شن ألبرتو نونيث فيخو رئيس الحزب الشعبي المحافظ المعارض، هجوما على موقف الحكومة، وكتب على منصة اكس "بدلا من تشجيع الوزراء على هذا النوع من السلوك، كان يجب على الحكومة أن تدينه وتمنعه".



وزير الدفاع يشيد بدور أمن الدولة ويؤكد على تعزيز التعاون الأمني
2025-09-12
2025-09-12

وزير الدفاع يشيد بدور أمن الدولة ويؤكد على تعزيز التعاون الأمني

المرشد الإيراني: فلسطين قضية محورية بالنسبة لنا وانتصار الفلسطينيين أمر مؤكد
2025-06-21
2025-06-21

المرشد الإيراني: فلسطين قضية محورية بالنسبة لنا وانتصار الفلسطينيين أمر مؤكد

الرئيس عون يشيد بعلاقات لبنان والبحرين ويبحث تعزيز التعاون
2025-07-22
2025-07-22

الرئيس عون يشيد بعلاقات لبنان والبحرين ويبحث تعزيز التعاون

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا
2025-07-04
2025-07-04

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
00:51

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

ضمن النزال الرئيسي لحدث (UFC Noche 3)

00:51

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

ضمن النزال الرئيسي لحدث (UFC Noche 3)

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
00:45

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

أحد أبرز الملاكمين البريطانيين وأكثرهم شعبية

00:45

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

أحد أبرز الملاكمين البريطانيين وأكثرهم شعبية

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش
2025-09-14

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش

تعرض "الوحش" بروك ليسنر الى موقف محرج

2025-09-14

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش

تعرض "الوحش" بروك ليسنر الى موقف محرج

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
00:51
وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
00:45
فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش
2025-09-14
قائمة أعلى 10 رياضيين دخلاً في العام 2024
2025-09-13

