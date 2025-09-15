رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين

احتجاجات تسببت في عرقلة سباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات الهوائية

على الرغم من أن احتجاجاتهم تسببت في عرقلة مراحل من سباق "فويلتا " للدراجات الهوائية، فقد أشاد بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وقال في خلال تجمع لحزبه في مدينة ملقة جنوب البلاد " يصادف نهاية سباق فويلتا، وإذ نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين، نعبر عن إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل قضية ".

وفي ظل تعزيزات ، ونشر أكثر من الف عنصر من الشرطة، لتأمين المرحلة الختامية من السباق الذي امتد على مدار ٢١ يوما، بعد سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وضد فريق " – بريمر تيك"، المشارك في ، تمكن متظاهرون يوم السبت من اختراق الحواجز الأمنية قرب وقطعوا الطريق، ما اضطر المتسابقين إلى تغيير مسارهم مؤقتا.

في المقابل، شن ألبرتو نونيث فيخو المحافظ المعارض، هجوما على موقف الحكومة، وكتب على منصة اكس "بدلا من تشجيع الوزراء على هذا النوع من السلوك، كان يجب على الحكومة أن تدينه وتمنعه".







