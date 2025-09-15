رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين

على الرغم من أن احتجاجاتهم تسببت في عرقلة مراحل من سباق "فويلتا إسبانيا
" للدراجات الهوائية، فقد أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
وقال سانشيز
في كلمة
خلال تجمع لحزبه الاشتراكي
في مدينة ملقة جنوب البلاد "اليوم
يصادف نهاية سباق فويلتا، وإذ نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين، نعبر عن إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل قضية فلسطين
".
وفي ظل تعزيزات أمنية
، ونشر أكثر من الف عنصر من الشرطة، لتأمين المرحلة الختامية من السباق الذي امتد على مدار ٢١ يوما، بعد سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وضد فريق "إسرائيل
– بريمر تيك"، المشارك في الحدث
، تمكن متظاهرون يوم السبت من اختراق الحواجز الأمنية قرب مدريد
وقطعوا الطريق، ما اضطر المتسابقين إلى تغيير مسارهم مؤقتا.
في المقابل، شن ألبرتو نونيث فيخو رئيس الحزب الشعبي
المحافظ المعارض، هجوما على موقف الحكومة، وكتب على منصة اكس "بدلا من تشجيع الوزراء على هذا النوع من السلوك، كان يجب على الحكومة أن تدينه وتمنعه".