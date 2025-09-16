الأخبار
جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات
رياضات متنوعة

2025-09-16 | 00:38
جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

أُثيرت عاصفة من الجدل في ربع نهائي كأس العالم للرجبي للسيدات

أُثيرت عاصفة من الجدل في ربع نهائي كأس العالم للرجبي للسيدات، بعد الادعاء بأن لاعبة فرنسا، أكسيل برتوميو، قد عضّت ذراع الإيرلندية آويفه ويفر خلال لقاء المنتخبين في ملعب ساندي بارك بمدينة إكستر، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا (18-13)، لتبلغ المربع الذهبي.
وبحسب تقرير لوكالة الأسوشيتد برس، فقد أبلغت قائدة إيرلندا سام موناغان الحكم بما قالته زميلتها ويفر، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية اللاعبتين وفم برتوميو يبدو ملاصقا لذراع ويفر، التي عرضت موضعها على الحكم أيمي باريت-ثيرون، ورغم ذلك لم تُتخذ أي عقوبة خلال المباراة.
ليلًا، أكدت سكاي سبورتس أن "وورلد رجبي" وجّهت استدعاءً تأديبيا لبرتوميو بدعوى مخالفة القانون، على أن تنظر لجنة مستقلة في القضية، مع الإشارة إلى أن العضّ يحمل حدا أدنى تأديبيا مقداره 12 مباراة. 
وعلى الصعيد الرياضي البحت، كانت إنجلترا قد عبرت إلى نصف النهائي بعد فوز كبير على اسكتلندا (40-8)، لتضرب موعدا مع فرنسا، فيما يلتقي حامل اللقب نيوزيلندا مع كندا يوم الجمعة.







